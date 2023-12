Squalifica Lukaku: decisione UFFICIALE del Giudice Sportivo

Squalifica Lukaku, adesso è anche ufficiale. Ecco la decisione del giudice sportivo sul bomber belga della Roma dopo il rosso di domenica

C’era attesa per capire quella che sarebbe stata la decisione del giudice sportivo su Romelu Lukaku. Beh, tanta attesa non è che ce ne potesse essere visto che, tutti quei calciatori che sono stati espulsi in maniera diretta nel corso delle ultime settimane, per un intervento simile a quello fatto dal belga, hanno preso una sola giornata.

Ieri noi vi abbiamo parlato di come, visto che c’è la Roma in mezzo, sarebbe potuto succedere di tutto anche per via delle parole di Cesari, dette a Pressing, che parlava “minimo di due giornate di squalifica”. Bene, adesso c’è l’ufficialità del giudice sportivo. E andiamo a vedere per quanto tempo è stato squalifica il bomber della Roma.

Squalifica Lukaku, una giornata a Romelu

Una sola giornata di squalifica. Com’è giusto che sia in questi casi. Mourinho non avrà a disposizione il suo attaccante “solamente” per la sfida contro il Bologna del prossimo weekend. Un turno ovviamente anche per Zalewski, mandato in anticipo sotto la doccia per doppia ammonizione. Insomma, tutto come era ampiamente prevedibile.

Questo però non lascia dormire sonni tranquilli lo Special One, che in una partita assai importante contro una formazione decisamente in forma non potrà contare nemmeno su Dybala e Azmoun, entrambi infortunati. Belotti si candida per una maglia da titolare, nonostante nell’ultimo periodo il campo, il Gallo, lo ha visto davvero poco.