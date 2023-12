Addio Roma: “catastrofe” e nuova squadra per Mourinho

Il futuro a Roma di José Mourinho non è mai stato così incerto: lo Special One diviso tra rinnovo e addio ed il Psg rimane alla finestra

La Roma si appresta a scendere in campo nella sfida di giovedì contro lo Sheriff allo Stadio Olimpico. I giallorossi arrivano a questa gara dopo la difficile partita contro la Fiorentina, nella quale gli uomini di Mourinho non sono riusciti ad andare oltre il pareggio, anche a causa delle espulsioni che hanno indirizzato la partita in favore della formazione di Italiano.

A segno il solito Romelu Lukaku, che era riuscito a sbloccare nei primi minuti il match, illudendo i tifosi. Da li in poi la Roma ha faticato e non poco, abbassando molto il baricentro e concedendo il pallino del gioco ai rivali. Nonostante questo il reparto arretrato stava offrendo un’altra solidissima prestazione, almeno fino all’espulsione di Zalewski, alla quale dopo pochi minuti è a seguito il gol del pareggio.

Giovedì Pellegrini e compagni non possono permettersi di sbagliare, anche se una vittoria potrebbe non bastare per conquistare il primo posto. Nella capitale tiene ancora banco la questione legata la futuro di José Mourinho, per il quale potrebbe esserci una sorpresa alla fine di questa stagione.

Mourinho, rinnovo o addio? Attenzione al Psg

José Mourinho a Roma è un uomo in missione. Sin dal suo arrivo nella capitale lo Special One ha provato a cambiare la mentalità della squadra, e la differenza si è vista sin da subito, grazie alla conquista della Conference League, seguita da una storica finale di Europa League, persa poi ai rigori contro il Siviglia anche a causa di un arbitraggio discutibile da parte del fischietto inglese Taylor.

Questo è l’ultimo anno di contratto con la Roma, e nonostante sembrano esser state avviate le trattative per il rinnovo si susseguono voci su un possibile futuro lontano dall’Italia per José. Su di lui ci sono sempre gli occhi del Real Madrid, che è ancora alla ricerca di un possibile sostituto di Carlo Ancelotti, ormai prossimo all’addio, ma non solo.

Anche il Newcastle tiene d’occhio il portoghese per un possibile ritorno in Premier, ma secondo quanto riporta il portale Le10sport.com sul manager della Roma ci sarebbe anche l’interesse del Psg, anche se molto dipenderà da cosa riuscirà a fare Luis Enrique sulla panchina parigina, dove il tecnico spagnolo non ha fin qui brillato e dove un’eventuale e non così remota catastrofe sportiva potrebbe generare grandi novità oltralpe.

Tanta incertezza dunque sul futuro dello Special One, nel frattempo però i tifosi giallorossi hanno espresso tutto il loro amore per il loro tecnico con una serie di striscioni apparsi durante l’ultimo turno di campionato, simbolo di quanto Mourinho sia riuscito a farsi amare dalla piazza.