Bologna-Roma UFFICIALE, arbitra Guida: anche il VAR fa paura

Bologna-Roma, l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali ufficiali per il sedicesimo turno della Serie A. A dirigere la gara sarà Marco Guida, e la scelta al VAR evoca brutti ricordi.

La Roma sta preparando a Trigoria l’ultima sfida del girone di Europa League, prima di raggiungere Bologna domenica per lo scontro diretto con i rossoblù in campionato. I giallorossi sono reduci dal pareggio interno maturato contro la Fiorentina ed appaiati in classifica alla squadra guidata da Thiago Motta. Gli emiliani sono una delle rivelazioni assolute di questa Serie A ed il quarto posto dopo quindici giornate lo certifica. Ecco le designazioni arbitrali ufficiali per la sedicesima giornata di campionato.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Marco Guida, il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato scelto dall’AIA per dirigere lo scontro diretto del Dall’Ara. La partita è in programma domenica pomeriggio, alle ore 18, e non mancano polemiche nei precedenti tra il fischietto e José Mourinho. La scorsa stagione l’arbitro diresse la sfida della Roma in casa della Fiorentina, in cui venne concesso un rigore dubbio alla squadra toscana. Proprio dopo la sfida dell’Olimpico tra giallorossi e viola, José Mourinho ha scelto di restare in silenzio, pubblicando poi sui social uno scatto emblematico della gara.

Bologna-Roma, designazioni ufficiali: arbitra Guida, al VAR c’è Chiffi

Al VAR è stato scelto invece Daniele Chiffi, anche lui al centro di polemiche arbitrali in casa Roma. Su di lui José Mourinho disse: “Il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera, è dura.” Non la migliore accoppiata in termini di precedenti polemici in casa giallorossa.

José Mourinho per squalifica dovrà fare a meno di Romelu Lukaku e Nicola Zalewski e mancherà di sicuro anche Paulo Dybala per infortunio. In attesa di buone notizie sui recuperi di Azmoun e Spinazzola, con il turn-over in vista in ottica Europa League, i nomi designati ufficialmente dall’AIA non evocano ottimi ricordi in vista della sfida in casa del Bologna. Di seguito tutte le designazioni ufficiali decise per la sfida tra Bologna e Roma:

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: CHIFFI

AVAR: LONGO S.