Dalla Juve alla Roma: grandi ritorni per l’erede di Mourinho

Erede Mourinho, se nelle ultime ore sono molte le notizie che vedono lo Special One vicino al rinnovo, non c’è da perdere da vista, semmai, quello che potrebbe essere l’erede. Le novità

In questi giorni, a quanto pare, il rinnovo di Mourinho sembra essere più vicino: la Roma ha aperto ai colloqui per trovare un accordo per la prossima stagione e lo Special One, come ha ribadito più volte, o lo ha fatto capire, non si tirerebbe indietro qualora i Friedkin gli proponessero di restare a Trigoria. E poi questo finale è quello che tutti i tifosi della Roma aspettano e sognano.

C’è da dire, però, che quando le cose avevano una sinfonia diversa, e cioè con un Mou che sembrava lontano da una permanenza (alla scadenza del contratto mancano sei mesi e mezzo, comunque, e sono pochi), si è parlato di quello che sarebbe potuto essere il successore. I nomi che cono circolati con insistenza sono stati quelli di Conte e di Thiago Motta, accostati anche alla Juventus. E proprio sull’attuale tecnico del Bologna qualcuno ha scritto che sarebbe al centro delle attenzioni giallorosse. La stagione della sua squadra – stessi punti della Roma e prossimo avversario in un vero e proprio scontro diretto – è qualcosa che nessuno fino al momento immaginava.

Erede Mourinho, tutti su Thiago Motta

Certo, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, anche se la Roma dovesse non rinnovare Mou e puntare appunto sull’ex giocatore dello Special One ai tempi dell’Inter, la strada sarebbe in salita. E per quale motivo? Beh, per Motta, anche lui in scadenza alla fine di questa stagione, c’è la fila.

Il Napoli ad esempio, che lo ha cercato la scorsa estate, potrebbe tornare all’assalto, così come in Italia ci starebbe pensando anche il Milan per andare a sostituire Pioli. E in Europa, oltre il Psg e al Barcellona (dove ha giocato), ci sarebbero pronte anche le big della Premier League a prenderlo. Insomma, la concorrenza sarebbe agguerrita. E allora perché non chiudere tutte le voci e continuare con Mou? La domanda se la pongono molti tifosi della Roma.