Quarto posto e rinnovo Mourinho: la musica è cambiata

Quarto posto e rinnovo Mourinho: adesso la musica è cambiata e i Friedkin aprono al prolungamento. Contatti già avviati da un pezzo per l’accordo

Sei mesi e mezzo. Poi, se le cose non dovessero cambiare, sarà addio. Certo, c’è da dire che però nell’ultimo periodo qualche apertura c’è stata, che è già un passo importante rispetto a quello che era il sentimento di tutti fino a poco di tempo fa: e vale a dire un divorzio che sembrava scontato tra Mourinho e la Roma alla fine di questa stagione.

Adesso – ed è una notizia importante – nessuno è più sicuro di un addio. Da parte di Mou non ci sono dubbi, come non ci sono dubbi nemmeno per i tifosi che non perdono occasione di rimarcare quello che sarebbe la loro voglia: continuare con lo Special One anche il prossimo anno almeno. Insomma, le componenti vogliono un prolungamento, cosa che adesso stanno prendendo in considerazione anche i Friedkin, soprattutto per via della posizione di classifica della Roma che in questo momento è quarta e che tornare in Champions League il prossimo anno. Una manifestazione che manca da troppo tempo.

Rinnovo Mourinho, ecco la situazione

A svelare quello che è successo nel corso delle ultime settimane ci ha pensato proprio in queste ore calciomercato.it. Nonostante quelle che sono state le esternazioni di Mourinho, che ha spiegato che non ha ancora parlato di rinnovo, si scrive che ci “sono già stati diversi incontri sul tema tra il tecnico portoghese e la dirigenza romanista”. Si ragionerebbe su un anno in più oltre una opzione per un’altra stagione.

“Con i Friedkin e Tiago Pinto il confronto è frequente, col gm quotidiano” e, come detto prima, anche il continuo amore dei tifosi spinge verso quello che potrebbe essere un importante rinnovo che tutti, in questa città, vogliono. Vedremo ovviamente cosa succederà nei prossimi mesi e seguiremo in maniera dettagliata la situazione.