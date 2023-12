Calciomercato Roma, clausola e addio bianconeri

Calciomercato Roma, addio con la clausola e sfida europea: bianconeri avvisati, spunta il nuovo ostacolo.

Le ultime notizie in casa giallorossa hanno certamente generato non poca apprensione, in seguito ad un periodo contraddistinto da una serie di risultati positivi che aveva contribuito a rasserenare un ambiente inizialmente colpito dalla partenza tutt’altro che felice della squadra di Mourinho. Dopo la trasferta di Genova, la Roma parrebbe aver trovato una propria dimensione, palesando importanti miglioramenti ma altresì evidenziando defezioni sulle quali bisognerà continuare a lavorare.

Ciò non cancella, comunque, quanto di buono fatto fino a questo momento, come risulta dalla quarta posizione attualmente agguantata dalla squadra, in piena lotta Champions contro nobili realtà della Serie A e contro un sorprendente Bologna, l’incrocio con il quale attende i capitolini questa domenica. Dalla trasferta felsinea potrebbero certamente derivare indicazioni tutt’altro che trascurabili, soprattutto ai fini di una classifica che, nella regione di interesse della Roma, resta densa e contraddistinta da una minima distanza tra le competitors.

Calciomercato Roma, nuovo avviso al Newcastle: anche il Borussia Dortmund su Guirassy

Ciò spiega il motivo per il quale le prossime settimane potrebbero essere molto importanti per lo Special One e i suoi uomini, attesi da una serie di incroci potenzialmente decisivi per la suddetta corsa Champions League. Altrettanta importanza, poi, è da riferirsi dalla parentesi di calciomercato invernale che attende tante società a partire dal primo gennaio, quando anche Tiago Pinto e colleghi proveranno a fiutare e concretizzare le giuste occasioni che permettano di apportare migliorie allo scacchiere.

In questa fase, però, ai piani alti di Trigoria si sono registrate analisi e attenzioni da tanti altri punti di vista, abbraccianti anche potenziali investimenti a più lunga gittata e coinvolgenti tante altre realtà europee. Particolare attenzione, dunque, va riferita allo scenario Guirassy, relativo all’interesse europeo nato nei confronti dell’attaccante dello Stoccarda, fin qui protagonista di una stagione clamorosa.

Finito nel mirino della Serie A, il nome del ventisettenne non ha lasciato indifferente nemmeno la dirigenza giallorossa, ben consapevole, a fine campionato, di dover maturare tutta una serie di decisioni anche su questo reparto, molte delle quali dipendenti dai piazzamenti finali. Arrivare a Guirassy resta, comunque, complicato, al netto della presenza di una clausola da 17.5 milioni di euro che acuisce la serrata lotta nel nostro continente.

Gli ultimi aggiornamenti su tale scenario sono in particolar modo giunti in queste ore dalla Bild, che ha evidenziato come il Borussia Dortmund stia risultando particolarmente e concretamente interessato al bomber, sul quale si era fiondato ultimamente con una certa veemenza il Newcastle. Stando a quanto scrivono, adesso, i bianconeri di Inghilterra hanno un’altra serie e importante rivale con la quale vedersela.