Calciomercato Roma, nessuna proposta di rinnovo: così è addio

Calciomercato Roma, ad oggi non c’è stata nessuna proposta di rinnovo: in questo modo l’addio è quasi assicurato. Se lo dovrà guadagnare a partire da domenica

Fino al momento la sua stagione è stata sicuramente deludente e in questo modo è difficile che la Roma decida di rinnovargli il contratto. Ecco perché Spinazzola in questo momento ha bisogno di una prova importante, una di quelle che servono non solo a lui ma anche alla squadra. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina l’esterno, che non sta benissimo, dovrebbe esserci a Bologna nel tardo pomeriggio di domenica e giocare al posto di Zalewski, squalificato.

Ad oggi, se le cose dovessero continuare così, il rinnovo è un’utopia per Spinazzola. Anche perché fino al momento nessuno glielo ha proposto e questo sicuramente potrebbe essere un pensiero per lui. Una situazione però già vissuta da El Shaarawy lo scorso anno e se si pensa che sia Mourinho che Pinto sono nelle stesse condizioni, allora deve imparare a convivere con questo. Il rinnovo se lo deve guadagnare.

Calciomercato Roma, la situazione Spinazzola

Anche se, sempre secondo il quotidiano questa mattina in edicola, la Roma valuterebbe a gennaio una sua cessione qualora arrivassero delle offerte soddisfacenti: così non solo da risparmiare 6milioni euro lordi d’ingaggio, ma anche di investire quel denaro magari in un difensore che potrebbe portare il nome di Theate, ex Bologna, adesso al Rennes.

Intanto Spinazzola si scalda per domenica, magari anche stringendo i denti visto che come sappiamo Zalewski non ci sarà e il Faraone dovrebbe giocare in attacco al fianco di Belotti dove Mou sarò ancora in emergenza domenica viste le sicure assenze di Dybala, Azmoun e Lukaku. In bilico, Leo, fino a quando i Friedkin non prenderanno una decisione. Di soldi si parla solamente – e giustamente – quando vogliono loro.