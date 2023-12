“Accordo per Lukaku”: clamoroso Roma, cifre e formula da urlo

Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco. L’ultima indiscrezione, se confermata, avrebbe del clamoroso.

Protagonista della gara contro la Fiorentina con un gol e tante giocate positive, Lukaku ha fatto parlare di sé anche per l’espulsione patita al tramonto del match. Nelle scorse ore è stato ufficializzato il verdetto del Giudice Sportivo, che ha comminato una giornata di squalifica a Big Rom, indisponibile per la trasferta di Bologna. Il numero 90 della Roma, però, continua ad essere il centro nevralgico di numerose indiscrezioni.

Approdato nella Capitale con la formula del prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto, l’attaccante di proprietà del Chelsea potrebbe prolungare la sua esperienza nella Capitale. A fare chiarezza sul suo futuro è stato – tra gli altri – anche Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, che ha svelato un retroscena tutt’altro che trascurabile. In queste ore, infatti, la Roma avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Chelsea sulla base di una valutazione complessiva di Lukaku che si attesta sui 37 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Radio Radio: accordo tra i giallorossi e il Chelsea

La cifra in questione sarebbe raggiunta dai giallorossi attraverso la formalizzazione di operazioni importanti in uscita. Si tratta di un incastro che la Roma avrebbe già messo in preventivo, al punto da stuzzicare Lukaku con un’offerta importante tra bonus e sponsorizzazioni.

Stando così le cose, quindi, soltanto un dietrofront del calciatore potrebbe far saltare il banco. Dal canto suo, il belga non ha faticato ad inserirsi nella nuova realtà, anzi. Protagonista sin da subito sia da un punto di vista tecnico che carismatico, Big Rom si è caricato la squadra sulle spalle, fornendo prestazioni di livello sotto tanti punti di vista. L’ipotesi di una sua permanenza nella Capitale, quindi, è tutt’altro che utopistica. La Roma – secondo le indiscrezioni di Radio Radio – si sarebbe già portata avanti nella trattativa con il Chelsea, strappando ai Blues una bozza d’accordo. Staremo a vedere se la vicenda assumerà ulteriori sviluppi.