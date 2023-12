Due di picche al club, sì alla clausola: Tiago Pinto accerchiato

Calciomercato Roma, le hanno provate tutte. Le ultime dalla Germania fugano anche gli ultimi dubbi: il tris è servito.

Sebbene al momento non sia un argomento topico nei dossier dell’area mercato della Roma, le possibili mosse per il reparto offensivo calamiteranno sicuramente la attenzioni di Tiago Pinto.

Salvo clamorosi colpi di scena, a gennaio – almeno in entrata – non dovrebbero materializzarsi grandi novità. In vista di giugno, però, le tracce da seguire in orbita giallorossa non sono poche. A cominciare dal rientro di Abraham, atteso a febbraio. Il recupero a pieno regime del bomber inglese rappresenterà sicuramente uno snodo cruciale anche degli affari giallorossi. Come non citare, poi, la questione legata a Romelu Lukaku, il cui acquisto a titolo definitivo sarà eventuale da ridiscutere con il Chelsea per raggiungere una soluzione di compromesso. Parallelamente, però, occhio ai nuovi sviluppi della Germania.

Calciomercato Roma, Guirassy spiazza lo Stoccarda: parte l’asta per il bomber

Tra i profili sondati dalla Roma per puntellare il proprio reparto offensivo, infatti, c’è anche Serhou Guirassy. Il bomber dello Stoccarda, protagonista fin qui di una stagione da urlo che ha fatto aumentare esponenzialmente le quotazioni, è finito nel mirino di diversi club in giro per l’Europa.

Il guineano classe ’96 è legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, molti indizi lasciano presagire che i prossimi possano essere gli ultimi mesi della sua avventura tra le fila biancorosse. Secondo quanto evidenziato dalla BILD, l’ultimo tentativo del club tedesco per provare a trattenere il calciatore sarebbe andato a vuoto. Lo Stoccarda, infatti, avrebbe tentato di versare nelle casse del calciatore l’ammontare della sua clausola rescissoria – che si attesta sui 17,5 milioni di euro – per eliminarla del tutto. Secco no del calciatore, sul quale è forte l’interessamento di Manchester United, Newcastle e Borussia Dortmund. In tempi non sospetti Guirassy è stato accostato anche a diverse big di Serie A come Roma, Inter e Milan. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo ci saranno sviluppi tangibili sotto questo punto di vista.