Roma, recupero Dybala anticipato: la data da cerchiare in rosso

Le ultime sul rientro di Paulo Dybala, che deve fare i conti con una lesione al flessore della coscia sinistra. L’argentino non ha dubbi.

L’emergenza infortuni sta tormentando la Roma anche in questa stagione. All’indomani del pareggio ottenuto contro la Fiorentina, sono arrivate le diagnosi ufficiali degli infortuni patiti – tra gli altri – da Azmoun e Dybala. Ad agitare le acque in casa giallorossa è soprattutto lo stop dell’attaccante argentino.

Il numero 21 della Roma deve infatti fare i conti con una lesione al flessore della coscia sinistra, che lo terrà fermo ai box per almeno un paio di settimane. I tempi di recupero, sulla carta, dovrebbero attestarsi sui 20 giorni. Protagonista anche contro la Fiorentina con un assist di pregevole fattura capitalizzato al meglio da Lukaku, Dybala salterà dunque le prossime gare di campionato, risultando ovviamente indisponibile anche per la gara di domani sera in Europa League. C’è un appuntamento, però, al quale l’argentino farà tutto il possibile per non mancare.

Roma, infortunio Dybala: sprint per il possibile rientro contro la Juventus

Il 30 dicembre, infatti, la Roma sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un appuntamento che potrebbe fungere da autentico spartiacque per la stagione dei giallorossi, a caccia di punti importanti con cui alimentare la corsa Champions.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, Dybala farà tutto il possibile per risultare disponibile in vista della sfida contro la sua ex squadra. Si preannunciano giorni di lavoro intensi per la Joya, che però potrebbe anche recuperare in extremis in vista dell’ultimo appuntamento ufficiale dell’anno solare della Roma. Si tratta chiaramente di una sfida mai banale per Dybala, visti i trascorsi del numero 21. Motivazioni extra che potrebbero alla fine fare la differenza. Sia pur complicato, un recupero di Dybala entro il 30 dicembre non è affatto da escludere. Si preannuncia una vera e propria corsa contro il tempo sotto questo punto di vista.