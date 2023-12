Terremoto societario e nuova svolta: riecco Conte in panchina

Calciomercato Roma, il futuro di Conte continua a tenere banco. L’effetto domino che può sparigliare le parte da un momento all’altro.

Tra i diversi temi che hanno calamitato l’attenzione mediatica negli ultimi mesi, il futuro di Antonio Conte è uno degli argomenti dalla spiccata attualità. Del resto, dopo la fine della sua avventura tra le fila del Tottenham, il tecnico salentino non ha ancora trovato la panchina giusta.

Cercato con insistenza dal Napoli, che ha poi dirottato le sue attenzioni su Mazzarri, per sua stessa ammissione Conte ha preferito dedicare molto più tempo alla famiglia. Il suo rientro in pista, però, sembra essere ormai dietro l’angolo. Accostato a diverse big del nostro campionato, l’ex CT della Nazionale potrebbe finalmente sciogliere le riserve. Sotto questo punto di vista, occhio alla posizione della Juventus. Protagonisti fin qui di una stagione che non sta deludendo le attese, i bianconeri sono ritornati prepotentemente ad issarsi tra le posizioni di vertice della classifica. Il futuro di Allegri, però, non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti. Un addio a fine stagione del tecnico livornese, infatti, non è affatto da escludere.

Juventus, Radio Radio sgancia la bomba: “Conte allenatore”

Ed è qui che entra in gioco il discorso riguardante Antonio Conte. Visto il nuovo asset societario e i nuovi innesti che potrebbero materializzarsi nel corso dei prossimi mesi, non è escluso che la pista Juventus ritorni prepotentemente in auge.

Nelle ultime ore, ad esempio, si è diffusa la voce di un possibile inserimento nelle leve dirigenziali di Giorgio Chiellini, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Un tema che indirettamente potrebbe riallacciarsi anche agli sviluppi della vicenda Conte. Proprio di questa ha parlato Mario Mattioli, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Chiellini è una persona matura e coerente, ha frequentato un master per un anno e mezzo. Conosce bene tutte le dinamiche del mondo Juve, nel quale adesso non c’è un Marotta che possa instradarlo ed insegnarli il mestiere. Magari non subito, ma credo che Chiellini possa diventare un eccellente dirigente di una società ristrutturata anche perché, lo ripeto, la nuova Juve prevede per il futuro Platini presidente, Chiellini direttore generale e Conte allenatore”.