Giallo e colpaccio gratis, l’ex Real Madrid torna da Mourinho

Calciomercato Roma, occasione d’oro a costo zero: il giallo sul contratto può riportare l’ex Real Madrid da Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, tante questioni necessiteranno tempestivi approfondimenti in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando all’infittirsi di impegni e gare seguirà anche l’entrata nel vivo di un calciomercato durante il quale Tiago Pinto e colleghi dovranno essere bravi a cogliere le giuste occasioni per accontentare Mourinho. A

Anche alla vigilia dell’ultima sfida del girone di Europa League di quest’oggi, il tecnico non ha nascosto il proprio anelito al vedere la propria rosa migliorata, evidenziando nuovamente la palese necessità di assistere ad almeno un’entrata nel reparto arretrato. Plurimi fattori, come da tempo noto, non lasciano infatti tifosi e addetti ai lavori sereni sulle prestazioni e il rendimento della difesa capitolina, assestatasi dopo le difficoltà iniziali ma ancora ben lungi dalla perfezione, soprattutto per affrontare in modo sereno da un punto di visto numerico un campionato che ha ancora tante energie da richiedere.

Il giallo Smalling e la partenza a gennaio di Ndicka per la Coppa d’Africa impongono concretamente riflessioni soprattutto in questa zona di campo, destinata ad essere oggetto di grande attenzione, seppur con maggiore calma, anche la prossima estate.

Calciomercato Roma, giallo Varane e addio anticipato: può essere l’affare della prossima estate

L’obiettivo del mercato post-natalizio resta, comunque, quello di provare a limare le retrovie con un approdo funzionale e intelligente, oltre che coerente e rispettoso delle finanze dei Friedkin, ben note ad una piazza che si è vista spesso consegnare elementi importanti a condizioni vantaggiose, proprio grazie alle capacità diplomatiche di dirigenza e proprietà.

La speranza è quella di poter assistere a scenari del genere anche in futuro, a partire dallo stesso mese di gennaio. Le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, ad ogni modo, impediscono di ignorare un affascinante scenario che, pur non riguardando direttamente il primo mese del 2024, potrebbero stimolare il mondo Roma a partire da giugno. Ci riferiamo alle ultime notizie del The Telegraph, relative al difensore ex Real Madrid, Raphael Varane.

In una posizione abbastanza difficile con Ten Hag, in questa fase a dir poco in difficoltà al Manchester United, Varane potrebbe anticipare di un anno la scadenza del proprio contratto, che in un primo momento pareva destinato ad esaurirsi nel 2025. Se ciò dovesse verificarsi, il francese avrebbe la possibilità di svincolarsi già la prossima estate, dialogando altresì con eventuali club interessati già dai prossimi mesi.

Uno scenario interessante e che, al netto delle difficoltà ad esso sottintese, potrebbe stimolare anche la stessa Roma. Pleonastico evidenziare come la presenza e la permanenza di Mourinho, anche in questo caso, potrebbero risultare decisive per la volontà di un calciatore già allenato dallo Special One ai tempi del Real.