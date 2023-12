Mou aspetta il difensore, annuncio dopo Roma-Sheriff: “Ci vuole rispetto”

Roma-Sheriff, le parole di Mourinho dopo la vittoria nell’ultima gara del girone di Europa League, concluso dai giallorossi in seconda posizione.

L’esperienza ai gironi in Europa League è da poco terminata con il piazzamento in seconda posizione della compagine giallorossa, rea di aver perso punti importanti contro lo Slavia Praga, come ammesso dallo stesso Mourinho ai microfoni Sky Sport poco dopo il fischio finale della gara contro lo Sheriff, terminata sul risultato di 3-0.

Plurimi i punti toccati dall’allenatore della Roma, che ha ‘fotografato’ come segue il percorso seguito dalla propria squadra in queste prime sei partite europee, commentando anche le lacrime e l’emozione per il gol di Pisilli. “Mi sono un po’commosso. Tutti i ragazzi sono bambini cresciuti qui che venivano allo stadio col padre o col nonno e quando hanno la possibilità di giocare qui è sempre una bella sensazione. Quando l’ho visto commuoversi, sono dovuto scappare, altrimenti rischiavo anche io di piangere”.

Dalle avversarie scese dalla Champions al calciomercato, le parole di Mourinho dopo Roma-Sheriff

Sul percorso fin qui condotto in campo europeo, Mourinho ha così sentenziato, parlando poi delle prossime squadre e delle potenziali avversarie che attendono Lukaku e colleghi a febbraio.

“Per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto una partita orribile a Praga, che ha deciso la situazione del primo e del secondo posto. In casa abbiamo fatto tre vittorie, non si può andare a Praga e fare quella partita lì. Paghiamo per nostra colpa ma questo pagare significa giocare due partite in più per una rosa che ha bisogno di partite in meno. Affrontiamo una squadra importante di Champions ma anche loro non saranno felici di incontrarci”.

Sulle avversarie e sul rispetto da dedicare all’operato della Roma, così lo Special One. “Il Benfica lo scorso anno è arrivata ai quarti di Champions. Nasconde la grande frustrazione di essere scesa in Europa League. Quando vedi tutte quelle squadre, capisci come si tratti di squadre pronte per la Champions e la loro retrocessione rappresenta una responsabilità per loro. Non ci sono PSG o Manchester United e spero che quest’anno non succeda quello che è successo lo scorso anno, quando sembrava che avessimo vinto contro squadre dilettantistiche”.

L’annuncio, poi, sul calciomercato e il rinforzo in difesa: “Mi aspetto un giocatore che sia confacente alle nostre caratteristiche. Ripeto che per noi è difficile, i proprietari vogliono, i tifosi vogliono, Pinto vuole e io voglio. Sappiamo tutti che non possiamo prendere un giocatore top perché abbiamo la solita situazione limitativa del FFP. Questo va tenuto presente quando la gente dice cose non vere e che noi abbiamo della responsabilità, facendo confronti. Ci vuole maggiore rispetto, mi riferisco a tutti“.

La chiosa, poi, sul percorso da continuare a seguire. “Con tutti bene e al cento per cento, abbiamo la condizione per lottare per il quarto posto, senza alcun tipo di dubbio. Purtroppo abbiamo e avremo sempre dei problemi per i giocatori che abbiamo ma diamo sempre tutto. Proprio io ho deciso di non piangere e dare tutto quello che ho. Andiamo con tutti, con coraggio e con la gente che è con noi. Adesso ci attende il Bologna che è un ottima squadra. Andiamo là con tutto“.