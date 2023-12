Roma-Sheriff, nuova tegola per Mourinho: sostituito all’intervallo

Roma-Sheriff, Mourinho deve ancora una volta fare i conti con gli infortunati: il calciatore costretto al cambio durante l’intervallo

Gli forzi della Roma per provare il miracolo di qualificarsi per primi al girone sono purtroppo stati inutili. A causa della sconfitta maturata proprio in terra ceca contro lo Slavia i giallorossi erano costretti non solo a vincere, ma a farlo anche con cinque gol di scarto a causa della differenza reti.

Inutile fare calcoli però, perché a Praga il primo tempo si è concluso con un largo vantaggio dei padrini di casa, che hanno concluso la prima frazione sul risultato di 4-0. In caso di vittoria non sarebbe bastata neanche una vittoria con un risultato così largo, in quanto lo Slavia avrebbe mantenuto i punti di vantaggio sulla Roma, condannata ormai ad affrontare un turno in più in coppa.

Questa però non è l’unica brutta notizia per Mourinho, che all’intervallo ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha costretto il calciatore al cambio, rovinando i piani dello Special One.

Roma-Sheriff, ennesimo infortunio: sostituito all’intervallo

Gli infortuni continuano a tormentare la Roma, che nel corso di questa stagione ha più volte dovuto fare i conti con le assenze, soprattutto nelle partite importanti. Renato Sanches e Dybala restano i calciatori con la condizione clinica più incline agli infortuni, nonché gli osservati speciali dell’allenatore in ogni partita, ma questo non basta a preservarli.

Il portoghese in particolare sembra ormai essere un mistero, soprattutto visti i lunghi tempi di recupero che lo tengono spesso per troppo tempo lontano dal rettangolo di gioco. Come se non bastasse alla lista dei calciatori a rischio si aggiunge anche il nome di Hossem Aouar, costretto al cambio all’intervallo.

L’ex Lione già nel corso della prima frazione si era toccato l’adduttore, rivolgendosi alla panchina e quasi certamente comunicando che non sarebbe stato in grado di continuare. Non è chiara quale possa essere l’entità dell’infortunio in quanto il calciatore deve ancora sostenere gli esami di rito, durante i quali verranno chiariti anche i tempi di recupero. Non dovrebbe essere un infortunio gravissimo, tuttavia la precaria condizione fisica di molti calciatori all’interno della rosa di Mourinho rischia di pregiudicare la stagione giallorossa.