Sorteggio Europa League: orario, regole e dove seguirlo in TV

Sorteggio Europa League, regolamento, data e ora della sentenza sui playoff che vedranno coinvolta anche la Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A poche ore di distanza dal termine della prima parte di questa avventura europea degli uomini di Mourinho, il pensiero inizia in parte ad essere rivolto anche alle novità relative ai sorteggi, che attendono i giallorossi la prossima settimana dopo aver mancato il piazzamento al primo posto nel girone.

Non sono bastate, infatti, le quattro vittorie su sei per piazzarsi davanti allo Slavia Praga, sconfitto all’andata ma risultato vincitore nel secondo incrocio e, di fatto, concreto quanto bravo nello sfruttare il passo falso di Lukaku e colleghi in terra svizzera due settimane fa, contro il Servette. Al netto dell’importanza del presente, dunque, non mancano certamente curiosità e attesa circa i sorteggi che coinvolgeranno anche Roma e Milan la prossima settimana, nel pieno di una fase stagionale potenzialmente importantissima per la squadra di Mourinho.

Sorteggi Europa League, appuntamento a Nyon per scoprire l’avversaria della Roma

Come noto, questa è attesa da un corpo di impegni delicatissimi, a partire dalla trasferta di Bologna domenica, cui seguirà la gara dell’antivigilia di Natale contro il Napoli e quella con la Juventus a Torino, il giorno prima di Capodanno. Restando sul presente e senza scomodare gli incroci con Atalanta e Milan a inizio gennaio, l’attuale momento della Roma desta una certa curiosità anche per i sorteggi di Europa League.

Il piazzamento in seconda posizione dei giallorossi non ha permesso loro di evitare i playoff, in programma il 15 e il 22 febbraio 2024. Come da regolamento, la Roma giocherà la gara di ritorno in casa, affrontando una delle squadre retrocesse dalla Champions League, Milan escluso. Un possibile incrocio patriottico con gli uomini di Pioli è previsto solamente dai quarti di finale in poi: le possibili avversarie, dunque, restano Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Shakhtar e Young Boys.

Insidie diverse, accomunate dal rappresentare banchi di prova complicati ma non insuperabili. Per sapere chi si troverà di fronte la Roma, bisognerà aspettare lunedì prossimo, 18 dicembre, quando presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon ci saranno le sentenze delle urne. L’orario di inizio è alle 13 e l’evento potrà essere seguito sia su Sky che Dazn, oltre che, probabilmente e come accaduto in passato, sul canale YouTube della UEFA.