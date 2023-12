Voti Roma-Sheriff, lacrime al fischio finale: Mourinho l’ha fatto ancora

Voti Roma-Sheriff, lacrime al fischio finale dopo il 3-0. Mourinho lo ha fatto ancora. Si è conclusa in modo rotondo l’ultima gara del girone di Europa League.

Si è conclusa sul risultato di 3-0 la gara finale di questo girone di Europa League, chiosato dalla Roma in seconda posizione al termine di un percorso nobilmente iniziato ma durante il quale Lukaku e colleghi hanno pagato il fio del doppio passo falso contro lo Slavia Praga e il Servette. Nella quarta e quinta giornata, come si ricorderà, infatti, la Roma ha ottenuto complessivamente un solo punto, frutto dello scacco in Repubblica Ceca e del pareggio contro la compagine svizzera.

Ciò ha portato i giallorossi, dunque, a vedersi superare dai cechi, battuti per 2-0 nella gara di andata ma risultati vincitori con lo stesso punteggio nella gara di ritorno, dopo la quale, di fatto, la Roma non è più riuscita ad agguantare quella pole position che non poco valore avrebbe assunto per Mourinho e la squadra tutta. Arrivare primi, al posto dello Slavia Praga, avrebbe permesso di risparmiare dal non trascurabile impegno dei playoff contro una delle retrocesse dalla Champions League.

Voti Roma-Sheriff, non solo Lukaku e Belotti: primo gol e lacrime per Pisilli

Così non è stato e, come lo scorso anno, anche questa volta la Roma dovrà dopo Natale riprendere il percorso europeo anzitempo, passando per un banco di prova che, come ammesso dallo stesso Mourinho già qualche settimana fa, non deve però assolutamente preoccupare la compagine capitolina. In attesa dei responsi dalle urne di lunedì prossimo, riferiamo i voti relativi alle prestazioni dei diversi giocatori schierati in campo dallo Special One.

Il primo tempo si è contraddistinto per un approccio importante e felice da parte di Belotti e compagni, bravi a chiosare i primi 45′ sul risultato di 2-0 grazie alla rete del Gallo e del solito Lukaku, a quota 20 marcature nelle ultime 17 gare in campo europeo. Nella seconda frazione di gara va segnalato soprattutto l’importante corpo di sostituzioni, che ha permesso a diversi elementi del settore giovanile di provare nuovamente l’ebrezza di rappresentare la Roma con la casacca della prima squadra.

Al 93esimo, poi, da segnalare il primo gol in giallorosso di Pisilli, arrivato pochi minuti il suo esordio ufficiale in giallorosso.

Svilar 6.5; Celik 6, Cristante 6.5, Llorente 6.5(71′ Paredes 6); Karsdorp 6.5, Bove 6.5, Renato Sanches 6 (71′ Pagano 6) , Aouar 6 (45′ El Shaaarwy 6.5), Zalewski 7 (86′ Mannini) ; Belotti 7.5 (73′ Pisilli 7), Lukaku 7.5