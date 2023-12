30 milioni per Tiago Pinto: Mourinho ha fatto tredici

Ecco tutti i giovanissimi fatti esordire da José Mourinho. La lista è lunga e testimonia il mastodontico lavoro svolto in poco più di due anni dallo Special One

Il finale della partita con lo Sheriff, è stata soltanto l’ultima dimostrazione di come José Mourinho riesca a far rendere al meglio le giovani leve del settore giovanile giallorosso.

Nel corso delle sue due stagioni e mezzo, lo Special One ha fatto esordire ben 13 talenti, facendo lievitare il valore della rosa e permettendo a Pinto e colleghi di risanare alcuni conti non perfettamente in regola. Recentemente, il Corriere dello Sport ha elencato tutti i “bamabini” di Mou.

Papà Mou e i suoi figli

Con l’esordio di Mattia Mannini durante la ripresa con lo Sheriff, Mourinho ha raggiunto l’impressionante cifra di tredici giovanissimi esordienti scesi in campo nel corso della sua gestione. Un numero davvero impressionante, che, tra le altre cose, non comprende Edoardo Bove, Nicola Zalewski e Ebrima Darboe, tutti di fatto cresciuti sotto la gestione del portoghese, ma scesi in campo per la prima volta nella stagione 20/21, quando in panchina sedeva Paulo Fonseca. Un lavoro di dedizione e attenzione nei confronti dei talenti acerbi, che, grazie all’innegabile operazione di Mou, sono stati utili anche a rimpolpare le casse di Trigoria.

Il tecnico portoghese, limitato da una rosa tanto facoltosa, quanto breve e caratterizzata da infortuni, è stato sostanzialmente costretto ad usufruire dell’elemento giovanile della società. La presenza di più partite a settimana, viziata dal costantemente raggiungimento delle finali nelle coppe europee, necessiterebbe di una scuderie più fornita, soprattutto alla luce delle evidenti difficoltà mediche dei calciatori di punta del progetto. La felice gestione dei giovani, ha comunque giovato alla Roma, che, il 30 giugno 2023, ha potuto godere dei soldi provenienti dalle cessioni di alcuni giovani. Ben 30 milioni di euro necessari a rispettare le direttive Uefa, che, in gran parte, sono giunti dagli affari conclusi grazie ai “baby” talenti giallorossi.

Stagione 21/22

Felix Afena-Gyan , classe 2003, attualmente alla Cremonese, ha esordito a soli diciott’anni il 27/10/2021 in Cagliari-Roma di Serie A

, classe 2003, attualmente alla Cremonese, ha esordito a soli diciott’anni il 27/10/2021 in Cagliari-Roma di Serie A Filippo Missori , classe 2004, attualmente al Sassuolo, ha esordito a soli diciassette anni il 25/11/2021 in Roma-Zorya di Conference League

, classe 2004, attualmente al Sassuolo, ha esordito a soli diciassette anni il 25/11/2021 in Roma-Zorya di Conference League Cristian Volpato , classe 2003, attualmente al Sassuolo, ha esordito a soli diciott’anni il 4/12/2021 in Roma-Inter di Serie A

, classe 2003, attualmente al Sassuolo, ha esordito a soli diciott’anni il 4/12/2021 in Roma-Inter di Serie A Dimitrios Keramitsis, classe 2004, ancora alla Roma, ha esordito a soli diciassette anni il 16/01/2022 in Roma-Cagliari di Serie A

Stagione 22/23

Giacomo Faticanti , classe 2004, attualmente al Lecce, ha esordito a soli diciott’anni il 27/10/2022 in HJK Helsinki-Roma di Europa League

, classe 2004, attualmente al Lecce, ha esordito a soli diciott’anni il 27/10/2022 in HJK Helsinki-Roma di Europa League Benjamin Tahirovic , classe 2003, attualmente all’Ajax, ha esordito a soli diciannove anni il 13/11/2022 in Roma-Torino di Serie A

, classe 2003, attualmente all’Ajax, ha esordito a soli diciannove anni il 13/11/2022 in Roma-Torino di Serie A Jordan Majchrzak , classe 2004, attualmente al Puszcza Niepolomice, ha esordito a soli diciannove anni il 13/03/2023 in Roma-Sassuolo di Serie A

, classe 2004, attualmente al Puszcza Niepolomice, ha esordito a soli diciannove anni il 13/03/2023 in Roma-Sassuolo di Serie A Niccolò Pisilli, classe 2004, ancora alla Roma, ha esordito a soli diciannove anni il 6/05/2023 in Roma-Inter di Serie A

Stagione 23/24