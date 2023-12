Bologna-Roma, sospiro di sollievo Mourinho: triplo recupero

La sessione di allenamento odierna, ha donato poche ma utili conferme a José Mourinho, che potrà contare su alcune pedine imprescindibili dello scacchiere giallorosso

Come ampiamente testimoniato dall’ultimo incontro europeo con lo Sheriff, la Roma di mister Mou, attualmente, è costretta a barcamenarsi tra un infortunio e l’altro, in un periodo in cui, un calendario fitto e complesso sembra non concedere attimi di respiro.

Nonostante ciò, nel corso della sessione di allenamento regolarmente svoltasi oggi a Trigoria, ecco alcuni graditi ritorni in campo, che dovrebbero far rientrare, almeno temporaneamente, alcune emergenze insostenibili. I verdi campi d’allenamento della società giallorossa hanno potuto apprezzare nuovamente la presenza di Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, oltre al necessario recupero di Azmoun.

Bologna-Roma, triplo recupero Mourinho per la trasferta al Dall’Ara

Anche capitan Pellegrini dovrebbe aver acquisito completamente la condizione necessaria a garantire la titolarità nelle caldissime sfide di campionato che aspettano i giallorossi. In particolare, Mou e ragazzi dovranno recarsi in Emilia-Romagna per affrontare il temibile Bologna di Thiago Motta, attualmente a pari punti con i giallorossi.

Proprio in concomitanza di questo ostico appuntamento, faranno il proprio rientro alcune pedine fondamentali per l’assetto tecnico-tattico dello Special One. Tra l’altro, non si tratta semplicemente di preferenze o di far giocare i migliori, ma, in alcuni casi, di mancanza numerica di calciatori.

La presenza di tre giocatori fuori ruolo – Cristante, Bove e Karsdorp a fare da difensori centrali – nella sfida con lo Sheriff, dimostra in maniera esplicita l’emergenza della società capitolina. In questo senso, appaiono davvero piacevoli le garanzie fornite da Gianluca Mancini in fase di allenamento.

A ciò si aggiunge il rientro di Spinazzola e, altrettanto fondamentale, quello di Sardar Azmoun. L’iraniano, attualmente preferito al collega Belotti, avrà vita facile fino al rientro di Dybala e al concludersi della squalifica per Romelu Lukaku. Insomma, anche in fase offensiva, poche scelte per Mou, che, tuttavia, grazie a queste conferme, può quantomeno tornare a respirare.