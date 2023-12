Calciomercato Roma, ora è UFFICIALE: ha rinnovato fino al 2028

Confermato pochi istanti fa il rinnovo di un calciatore fondamentale per la Roma di Mourinho e per il futuro della società.

Pochi minuti fa, sull’account X(Twitter) della AS Roma, è stato pubblicato un post, in cui si festeggia il rinnovo di contratto di un giovane calciatore, che potrebbe divenire, nel corso dei prossimi anni, un pilastro fondamentale per il progetto a lungo termine della società giallorossa.

Stiamo parlando di un ragazzo romano e romanista, che nelle ultime settimane ha incantato la capitale, con delle prestazioni di livello assoluto e il proprio sentimento verso la maglia giallorossa.

Un rinnovo per amore

Il talento che la società capitolina si è assicurata di tenere a Trigoria fino al 2028 è Edoardo Bove. Sostanzialmente scoperto da José Mourinho, il giovane Bove, classe 2002, ha convinto nel giro di poche partite dirigenza e tifoseria. Una duttilità fuori dal comune, composta da notevoli qualità tecniche e ragguardevoli capacità fisiche, ne fanno un calciatore ideale per ogni formazione. Si sa, la versatilità, nel calcio contemporaneo, è un elemento a dir poco prezioso e, nel caso di Edoardo Bove, ci troviamo di fronte ad un calciatore in grado di interpretare con efficacia entrambi le fasi.

Come anticipato stamattina da Calciomercato.it, il numero 52 giallorosso ha prolungato la sua storia d’amore con la Roma e, le cifre in ballo – secondo Roberto Maida (giornalista del Corriere dello Sport) – sembrerebbero essere intorno ad un milione netto a stagione. Insomma, i tifosi possono esultare e cominciare a credere davvero che un proprio beniamino possa divenire un pilastro inamovibile del gruppo giallorosso, come avvenuto con Pellegrini e, in precedenza, con i nomi che ben conosciamo. Evitare paragoni con leggende della Roma, come Daniele De Rossi o Francesco Totti, è utile a allegerire il carico sulle spalle di questo splendido calciatore, ma, allo stesso tempo, si fatica a non sognare che possa nascere una storia d’amore sulla falsa riga di queste icone immortali.