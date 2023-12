Calciomercato Roma, scatta l’asta in Serie A: l’Inter inguaia Pinto

Calciomercato Roma, scatta l’asta in Serie A: c’è anche l’inserimento dell’Inter sul difensore messo nel mirino dai giallorossi

Ha quasi dell’incredibile la situazione, visto che non è che sta succedendo per la prima volta. Quando la Roma mette nel mirino un giocatore anche altre squadre italiane, in questo caso, si muovono. E potrebbero creare dei problemi a Pinto. Che, come sappiamo, ha necessità di prendere a gennaio un difensore per Mourinho.

Se lo aspetta un innesto anche il tecnico portoghese che prima della gara contro lo Sheriff di ieri ne ha parlato in conferenza stampa. E poi forse, mandando in campo una difesa titolare composta da Celik, Cristante e Llorente – quindi con un solo difensore centrale di ruolo – ha voluto mandare un segnale alla società. Un elemento dietro gli serve, perché di Smalling si sono perse le tracce e perché Kumbulla, ormai prossimo al rientro, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio ha sicuramente bisogno di tempo per trovare la migliore condizione possibile.

Calciomercato Roma, la situazione Theate

Ora, di nomi ne sono usciti parecchi: da Sarr a Chalobah passando per Solet e finendo per un elemento che la Serie A l’ha assaporata già con la maglia del Bologna, prossima avversaria della Roma in campionato. Parliamo di Theate, adesso al Rennes, che secondo le informazioni di Ekrem Konour sarebbe anche entrato nel mirino di altri tre club della massima serie.

Inter, Fiorentina, per quanto riguarda l’Italia, alle quali si va ad aggiungere il Liverpool di Klopp alla ricerca di un elemento dietro. Insomma, si potrebbe scatenare un’asta già nella finestra invernale di mercato con poche possibilità per la Roma – visti quelli che sono i paletti del Fair Play Finanziario – di venirne a capo. E magari Pinto sarà costretto a coltivare le amicizie con il Chelsea per portare a Trigoria uno tra Sarr e Chalobah in prestito, con il secondo che al momento sembra un poco favorito.