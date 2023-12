Dalla Juve alla Roma: 40 milioni in Serie A

Rinforzo in difesa dalla Serie A, hanno già deciso dopo aver ricevuto la prima offerta. C’è anche la Roma nella sfida che coinvolge Inter e Juventus.

Come noto da diverso tempo a questa parte, l’attuale priorità della squadra giallorossa risulta essere quella di apportare serie e concrete modifiche al reparto difensivo, distintosi fino a questo momento per importanti passi in avanti rispetto alle difficoltà iniziali ma, al contempo, per un insieme di margini di miglioramento che non possono essere in alcun modo trascurati.

La grande incognita di questi mesi resta certamente quella di Chris Smalling, le cui condizioni fisiche lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, senza dare ancora la possibilità di comprendere quando ci si possa attendere il suo pieno reintegro. Oltre che a generare perplessità all’interno della piazza Roma tutta, la situazione Smalling ha costretto al contempo gli addetti ai lavori a considerare e valutare eventuali possibilità di intervento durante il calciomercato invernale, durante il quale, come ammesso dallo stesso Tiago Pinto dopo le esplicite ‘preghiere’ di Mourinho, bisognerà provare a consegnare nelle mani dello Special One almeno un volto nuovo nelle retrovie.

Calciomercato Roma, sfida a Juve e Inter per Buongiorno: il Torino spara altissimo

Troppo rischioso, infatti, l’affidarsi all’attesa del recupero di Smalling o al reintegro in gruppo di Kumbulla, ormai da diverse settimane a questa parte in grado di lavorare con la palla e con i compagni in quel di Trigoria ma, comunque, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box dallo scorso aprile. Fondamentale, quindi, il provare a monitorare i diversi scenari e intervenire nel miglior modo possibile.

Come fatto anche in estate, infatti, bisognerà cercare di coniugare le esigenze economiche e finanziarie dei Friedkin con quelle tecnico-tattiche della squadra. I nomi fin qui emersi sono numerosi e, ai diversi profili accostati alla Roma soprattutto dalla Premier League, va aggiunto anche l’intrigante scenario in Serie A. Ci riferiamo, in particolare, alla presenza dei giallorossi nella lista di squadre interessate al difensore del Torino, Alessandro Buongiorno.

Sulle sue tracce, come scrive il The Sun, ci sono anche Inter e Juventus, oltre che diversi club di Premier dai quali il Torino spera di ricevere l’offerta che permetta di monetizzare il più possibile. Nelle scorse settimane, secondo la medesima fonte, sarebbe stata recapitata già un’offerta da una big di Italia nelle casse granata: la società piemontese, che si è vista recapitare una proposta di circa 25 milioni di euro, ha però declinato le avances.

La speranza è quella di poter incassare cifre ancora più nobili in caso di affondi dall’Inghilterra, dove si registra la presenza del Chelsea: per prendere Buongiorno, insomma, potrebbero servire circa 40 milioni.