Il Milan lo ‘consegna’ alla Roma: virata improvvisa, Pinto sbloccato

L’intreccio di mercato tra Roma e Milan è da monitorare con estrema attenzione: il dietrofront fa ritagliare spazi di manovra importanti per Pinto.

Archiviata la pratica Sheriff, la Roma ricaricherà le batterie in vista del delicato impegno di campionato contro il Bologna. Alla luce del periodo di forma invidiabile della compagine di Thiago Motta, quello del Dall’Ara sarà un vero e proprio spareggio dal sapore europeo. Nel frattempo, però, le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco anche in casa giallorossa.

Tra i tanti temi affrontati da José Mourinho negli ultimi giorni, l’argomento relativo all’acquisto di un nuovo centrale è stato tra i più gettonati. E non potrebbe essere altrimenti, viste le condizioni di Chris Smalling e i tanti impegni in rapida successione che vedranno protagonisti i giallorossi. Costretto agli straordinari in diverse circostanze, il pacchetto arretrato ha bisogno di un innesto importante non solo dal punto di vista numerico ma anche qualitativo. Motivo per il quale Pinto si è già attivato riannodando dei canali che sembravano essere finiti nel dimenticatoio.

Calciomercato Roma, intreccio Kiwior-Lenglet: assist a sorpresa del Milan

Viste le traiettorie di mercato degli ultimi anni, il canale tra la Roma e la Premier League è da monitorare con estrema attenzione. Non è escluso, infatti, che i giallorossi riescano a puntellare la propria batteria di centrali con un acquisto proveniente proprio d’Oltremanica. Da Sarr a Chalobah, passando per Kiwior: in effetti non sono pochi i profili finiti nel dossier di Tiago Pinto che militano attualmente nel campionato inglese.

Negli ultimi giorni, ad esempio, hanno ripreso quota proprio le voci legate ad un possibile ritorno in Italia di Kiwior. Il centrale polacco, reduce da una prima parte di stagione non impeccabile tra le fila dell’Arsenal, potrebbe caldeggiare l’ipotesi di un addio. I Gunners non hanno ancora aperto all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto – formula caldeggiata dalla Roma – ma all’apertura della sessione invernale di calciomercato mancano ancora diverse settimane.

Sulle tracce di Kiwior, però, c’è da settimane anche il Milan. I rossoneri, retrocessi in Europa League, sono alla ricerca di un centrale puro con cui dar man forte a Tomori, autore di un’altra prova importante contro il Newcastle. Tuttavia, quello di Kiwior non sarebbe l’unico profilo monitorato dai rossoneri. Stando a quanto evidenziato da Ekrem Konur, infatti, il “Diavolo” starebbe valutando anche i margini di manovra per Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa. Un intreccio che dunque potrebbe in teoria favorire la Roma. Qualora – in ottica estiva – i rossoneri decidessero di affondare il colpo centrale francese, si tirerebbero inevitabilmente fuori dalla corsa per Kiwior a gennaio. A quel punto, la Roma avrebbe margini più concreti per Kiwior, che però non sarà affatto facile portare nella Capitale.