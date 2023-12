Infortunio UFFICIALE e lungo stop: salta la partita contro la Roma

Annuncio ufficiale riguardo l’infortunio del calciatore che sarà costretto ad operarsi e ad affrontare un lungo stop: salta la Roma

Il cammino nel girone di Europa League per la Roma si conclude con la vittoria di giovedì in casa contro lo Sheriff. Una sfida che aveva un pò il sapore di un’amichevole, soprattutto visto l’atteggiamento degli ospiti, che in rare occasioni hanno provato a impensierire la retroguardia romanista.

José Mourinho trova comunque il modo per sorridere, grazie alle buone prestazioni dei ragazzi della primavera, Pisilli su tutti, che si è tolto anche la soddisfazione di segnare il suo primo gol tra i professionisti sotto la Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso.

Domenica si torna a giocare in campionato, ma lo Special One deve ancora fare i conti con gli infortuni che costringeranno diversi calciatori a rimanere fermi ai box, tra i quali c’è anche Paulo Dybala. Anche i prossimi avversari dei giallorossi però saranno in una situazione simile a quella del portoghese, che dovrà saltare sicuramente la sfida contro la formazione allenata da José Mourinho.

Infortunio UFFICIALE, tre mesi di stop: salta la Roma

Le prossime giornate di Serie A rappresentano un crocevia per i giallorossi, che dovranno affrontare diversi scontri diretti che potrebbero decidere le sorti della stagione e di un’ipotetica qualificazione in Champions. Dopo il Bologna infatti gli uomini di Mourinho dovranno affrontare in ordine Napoli, Juventus e Atalanta.

In mezzo a queste sfide c’è anche la Cremonese, per la sfida valida per gli ottavi di finali di Coppa Italia, una sfida che, visti i precedenti la Roma non può permettersi di sottovalutare. A seguito di questo tour de force i giallorossi avranno completato la prima metà di campionato, e dovranno affrontare le gare di ritorno.

Il prossimo undici febbraio ci sarà la sfida contro l’Inter, una partita che nonostante la distanza ha già cominciato a dare i primi problemi a Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da SportMediaset dopo l’infortunio per Cuadrado sarà necessaria un’operazione al tendine in Finlandia, con il professor Lasse Lempainen, un luminare che ha salvato la carriera a molti calciatori, tra cui anche Spinazzola.

Per il recupero saranno necessari circa tre mesi, il che renderà Cuadrado ufficialmente indisponibile per la sfida contro la Roma di febbraio, mentre Mourinho, salvo ricadute, potrà contare sul recupero di molti dei calciatori fermi ai box, tra i quali anche Smalling.