Mourinho bianconero: hanno scelto lui

Il futuro di José Mourinho potrebbe davvero essere a tinte bianconere: l’annuncio ha sconvolto i tifosi giallorossi

La Roma si lascia alle spalle l’ultima partita dei gironi di Europa League con l’amaro in bocca per non esser riuscita a passare per prima un girone sulla carta abbordabile, ma che ha riservato qualche imprevisto più del dovuto. Fatale per gli uomini di Mourinho la sconfitta a Praga contro lo Slavia, che condanna la squadra a dover giocare un turno in più in coppa.

Lo Special One a fine partita appare comunque piuttosto sereno anche grazie alle prestazioni dei ragazzi della primavera, su tutti il giovane Pisilli, che corona il sogno che accomuna molti ragazzi cresciuti per le vie della capitale, 0vvero segnare un gol sotto la Curva Sud.

Nonostante la bella vittoria comunque restano le incognite legate al futuro di José Mourinho a Roma, con i tifosi che hanno già espresso la loro volontà di continuare insieme a lui, ma sfortunatamente alcuni indizi sembrano far pendere l’ago della bilancia verso un possibile addio a fine stagione.

Mourinho – Roma, sarà addio? futuro a tinte bianconere per il portoghese

Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma tiene in apprensione i tifosi giallorossi. Negli ultimi giorni sono cominciate le prime voci che parlano di un possibile inizio di una trattativa di rinnovo, anche se non si tratta ancora di notizie ufficiali.

I tifosi sperano di proseguire con il portoghese, ma secondo quanto riporta il portale Caughtoffside, che riporta le parole dell’ex Aston Villa Stan Collymore, secondo il quale il portoghese potrebbe trasferirsi al Newcastle, per poi andare in Arabia, ecco le sue parole:

“Ha senso che Mourinho possa essere il prossimo manager del Newcastle. L’allenatore portoghese ha avuto un ottimo rapporto con Sir Bobby Robson, ha sempre parlato con affetto del Newcastle e, soprattutto, è rappresentato da Jorge Mendes. Il superagente ha molti giocatori nella Pro League saudita e lì c’è una situazione per i sauditi in cui ottengono due o tre cose al prezzo di una.

L’ex attaccante ha poi aggiunto: “Uno come lui può attirare giocatori di qualità e ha avuto successo ai massimi livelli, potrebbe trascorrerecirca due anni al Newcastle e poi dirigersi verso la lega saudita, paese dove ha recentemente dichiarato che un giorno lavorerà. Potrebbe essere uno scenario in cui vincono tutti, Mourinho, i sauditi, il Newcastle e Mendes”.