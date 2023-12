Rinnovo Mourinho, la posizione dei Friedkin: bomba Zazzaroni

Rinnovo Mourinho e attesa Friedkin, ecco gli ultimi aggiornamenti relativi alla posizione dello Special One rispetto alla Roma.

Come noto, una delle questioni in grado di suscitare le maggiori attenzioni in questa fase risulta certamente essere quella relativa alla posizione di Mourinho all’interno del club giallorosso, al quale è legato fino al prossimo 30 giugno. L’attuale scadenza del mister a fine stagione non può, dunque, lasciare indifferenti addetti ai lavori e, più in generale, una piazza ben conscia del suo valore e della sua importanza, come emerso da uno schieramento quasi unisono dalla sua parte.

Le manifestazioni di affetto allo stadio e le prese di posizioni esternate chiaramente anche nei momenti di difficoltà hanno fatto capire a più riprese come il cuore di tutta la tifoseria sia schierato a supporto di chi rappresenta il bene della Roma, al netto delle asperità e dei limiti fin qui palesati dalla squadra che non hanno mai fatto venire meno quella visceralità del legame tra i giocatori, i tifosi e lo stesso José. Quest’ultimo resta concentrato, adesso, su un presente che ha ancora tanto da dire e offrire, consapevole del passare del tempo e non ancora del tutto conscio di quelle che potrebbero essere le prossime evoluzioni.

Rinnovo Mourinho, Zazzaroni non ha dubbi: annuncio su Friedkin

Un rinnovo che comporti la permanenza di Mourinho anche dopo il terzo anno parrebbe non risultare utopistico in questa fase, al netto dei tanti aspetti da superare e disambiguare per arrivare ad un’intesa che sarebbe cosa non poco gradita all’interno del mondo Roma tutto. Qui, come emerso chiaramente, sono tanti gli aspetti da attenzionare, a partire dal calciomercato invernale e ai rinforzi previsti in difesa dopo Natale.

Senza dimenticare della non meno lontana scadenza di Tiago Pinto o di alcuni giocatori, comunque, il fattore di principale interessa resta quello relativo al futuro del mister portoghese, circa il quale ha in queste ore sentenziato Ivan Zazzaroni ai microfoni di Tv Play. A seguire il suo annuncio circa il possibile rinnovo con i Friedkin.

“Il rinnovo di Mourinho dipende da Friedkin: se fa finalmente una mossa di quel tipo oppure se si andrà verso l’addio di Mourinho. Al momento non c’è nessun avvicinamento e quindi, per ora, Mourinho è destinato ad andare via. Se Friedkin, invece, capisce quello che ha fatto Mourinho con il nulla, allora si vedrà il da farsi e se ci siano le condizioni. Lui firmerebbe volentieri”.