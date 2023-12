Allarme Osimhen per Roma-Napoli: le parole di Mazzarri nel post partita sulle condizioni dell’attaccante nigeriano

È la vigilia del delicatissimo match di campionato tra Roma e Bologna, in programma allo stadio Dall’Ara alle 18:00. I giallorossi sono obbligati a vincere dopo quanto successo in casa contro la Fiorentina, dove Lukaku e compagni non sono riusciti a portare a casa i tre punti anche a causa delle espulsioni che hanno condizionato la gara.

Come se non bastasse nella giornata di oggi il Napoli è riuscito a trionfare sul Cagliari per 2-1, provando a scacciare il fantasma di una crisi di risultati che attanaglia la squadra ormai da diverso tempo.

Durante la partita l’attaccante partenopeo Victor Osimhen ha preso una botta che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi napoletani. Nella conferenza stampa post partita l’allenatore Walter Mazzarri ha parlato delle condizioni del suo centravanti in vista della partita contro la Roma, ecco le sue parole.

Allarme Osimhen, le parole di Mazzarri in vista di Roma-Napoli

Con il Napoli che è tornato vittorioso anche in campionato la Roma adesso ha l’obbligo di centrare i tre punti domani contro il Bologna per cercare di restare in scia proprio degli azzurri per un posto in Champions League.

A preoccupare i tifosi partenopei sono le condizioni di Victor Osimhen, che durante la partita ha preso una botta che ha poi portato alla sostituzione. La Roma nelle prossime giornate avrà un tour de force che porterà anche allo scontro diretto con i rivali del Napoli, e Walter Mazzarri ha voluto rassicurare i tifosi sulle condizioni dell’attaccante nigeriano. A quanto pare la sua presenza non sarà in dubbio per la sfida dell’Olimpico in programma sabato 23 alle 20:45, ecco le sue parole:

“Il ragazzo ha ritrovato la serenità, contento per il suo gol così come per Kvara, avevano entrambi bisogno di tornare a essere protagonisti. Per l’infortunio? La sensazione è che non sia nulla di grave, soltanto un problema passeggero”. Niente sconti per la quadra di Mourinho, che dal canto suo recupererà Romelu Lukaku dopo l’espulsione, anche se restano i dubbi sulle condizioni di Dybala dopo l’infortunio.