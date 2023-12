Bologna-Roma, quattro recuperi UFFICIALI

Si avvicina la delicata sfida tra Bologna e Roma, a pari punti in quarta piazza. Ecco i convocati ufficiali di Thiago Motta e la situazione delle due formazioni.

La sfida di domenica 17 dicembre tra Roma e Bologna è senza dubbio una delle partite più affascinanti della 16esima giornata di Serie A, ma quali sono i convocati di mister Thiago Motta in vista di questa battaglia all’ultimo sangue?

A differenza del suo ex allenatore ai tempi del triplete, Motta non si trova di fronte ad una rosa decimata da infortuni e squalifiche, il che, inevitabilmente, permetterà al Bologna di giungere in forze alla resa dei conti con Mou.

Il resoconto delle due formazioni

In gioco il quarto posto e la zona Champions, per una dei match più caldi dall’inizio del campionato. Sulla sponda romanista, tanti feriti e alcuni squalificati, tra i quali spiccano senza dubbio Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Nicola Zalewski. L’assenza in particolare del fantasista in maglia 21, ha certamente donato massicce dosi di fiducia negli uomini di Motta, che non dovranno preoccuparsi neanche di arginare un certo gigante belga con il 90 sulle spalle. Il risentimento muscolare di Azmoun, inoltre, limita ulteriormente le scelte dello Special One, che è stato costretto a preparare la sfida soltanto con El Shaarawy e Belotti in fase offensiva. Per lo meno, il rientro di capitan Pellegrini e, sopratutto, di Gianluca Mancini, permetterà di evitare forzature, come avvenuto contro lo Sheriff (Cristante, Bove e Karsdorp come difensori centrali, tutti fuori ruolo).

In casa Bologna, al contrario, la scuderia scalda i ruggenti motori, senza particolari intoppi e con la sicurezza di aver oliato per bene ogni componente. Come se non bastasse, Motta si trova nuovamente a disposizione De Silvestri, Bonifazi, Corazza e El Azzouzi. I giallorossi, tuttavia, dovranno fare attenzione ad un reparto in particolare: quello offensivo. E’ in questa zona del campo che il Bologna esprime qualità davvero invidiabili. La velocità di Ndoye, la qualità di Saelemaekers e, soprattutto, la completezza, sotto ogni punto di vista, di Joshua Zirkzee, saranno i pensieri principali dei giallorossi. Ecco di seguito i convocati del Bologna, pubblicati da Pagineromaniste.com.

Tutti i convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.