Bye Bye Mourinho: scelto il grande ex

Bye Bye Mourinho, in caso di addio di il futuro sembra essere già deciso. Dovrebbero puntare sul grande ex. Ecco la rivelazione in diretta

Un contratto in scadenza che però potrebbe essere rinnovato. Una situazione che in casa Roma tiene banco e che molti, credono, si possa risolvere con un prolungamento di quel matrimonio che i tifosi giallorossi sognano. Insomma, Mourinho anche il prossimo anno potrebbe rimanere da queste parti. Ma è meglio dirlo a bassa voce per il momento.

Di certo nei mesi scorsi si è parlato anche del suo futuro. E pure con una certa insistenza. Dall’Arabia al Real Madrid, finanche alla panchina del Brasile: insomma, tutti vorrebbero lo Special One. Che però i segnali li manda in una certa direzione. Se poi pensiamo che al Real, adesso, si pensa pure di trattenere Ancelotti, allora non vediamo da cosa possa essere tentato Mou. Che forse nemmeno ce le ha queste tentazioni.

Bye Bye Mourinho, al Real torna Zidane

In ogni caso il suo futuro continua a tenere banco. E ieri, a Tvplay, è intervenuto anche Miguel Angel Lara, giornalista di Marca, che segue da vicino quelle che sono le dinamiche, ovviamente, del Real Madrid. Che ha spiegato in sintesi quello che potrebbe essere il destino non solo di Ancelotti ma anche di Mourinho.

“Non lo vedo un ritorno di Mourinho al Real. Se Ancelotti dovesse andare via, io scommetterei sul ritorno di Zidane”. Il grande ex insomma, fermo appunto da quanto ha lasciato i madrileni, che potrebbe tornare a sedersi sulla panchina di quella squadra con la quale ha fatto la storia vincendo pure tre Champions League di fila. Zidane, al momento, attende la chiamata giusta, che sperava potesse essere secondo le indiscrezioni quella della nazionale francese. Ma lì c’è anche Deschamps e ci starà per tanto tempo. E quindi un ritorno in Spagna è da tenere in considerazione. E Mou? Mou tutti lo vogliono a Roma. E la sensazione è che anche lui voglia rimanere a lungo.