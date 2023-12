Calciomercato Roma, esulta Mourinho: accordo trovato col difensore

Si avvicina un probabile accordo per portare a Roma un giovane difensore centrale, che possa calmierare l’evidente emergenza difensiva di Mou

L’emergenza difensiva prosegue per la Roma di José Mourinho che, nel corso del mese di gennaio, sarà costretta a portare nella capitale un innesto, per sopperire ad una situazione davvero preoccupante.

Il perpetuo infortunio di Smalling, il recupero in forse di Kumbulla e la partenza per la Coppa d’Africa di N’dicka, costringe i vertici giallorossi a trovare sicurezze sul mercato e, secondo La Repubblica.it, Pinto e colleghi avrebbero sostanzialmente chiuso un affare.

Il calciatore è convinto, manca soltanto l’accordo con la società

Il difensore prescelto per mettere una toppa all’emergenza difensiva di Mou, è Oumar Solet. Attualmente in forze al Salisburgo, il francese classe 2000 parrebbe davvero la scelta ideale per trovare un calciatore fresco ma non acerbo, in grado di entrare in corsa senza la necessità di dover maturare come atleta. Un metro e novantadue, velocità e persino un comparto tecnico di prima categoria in rapporto al ruolo, potrebbero davvero far sognare i sostenitori capitolini, che possono persino sperare in un sostituto ideale di Chris Smalling. Secondo le indiscrezioni, la società giallorossa avrebbe già avviato e concluso le trattative con il calciatore e, per sbarcare nella città eterna, occorrerebbe soltanto il via libero della società austriaca.

Il francese, intervistato nel merito, avrebbe speso parole di grande ammirazione nei confronti dello Special One, il che, almeno per quanto concerne il rapporto tra giocatore e club, sembrerebbe confermare la bontà delle trattative. Sul fronte prettamente commerciale, si potrebbe complicare la trama, poiché Pinto è costretto a concludere un affare senza sborsare una lira. Sostanzialmente, l’obiettivo di Pinto e colleghi, consiste nel chiudere un accordo per un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe di colpo in obbligo, nell’eventualità che i ragazzi di Mou conquistino il posto in Champions.