Dybala al posto di Messi: ci mette la firma

Dybala al posto di Messi: ribaltone totale sul futuro del campione del mondo argentino, l’annuncio che lascia di stucco i tifosi romanisti

Paulo Dybala è uno dei migliori calciatori nella rosa della Roma. Arrivato nella capitale insieme a José Mourinho, La Joya ci ha messo pochissime partite per prendersi in mano la squadra, trascinandola a suon di gol e giocate da fuoriclasse.

Purtroppo però a condizionare le sue prestazioni ci sono i continui infortuni, che pongono Mourinho nel difficile compito di saper gestire oltre a lui anche altri giocatori presenti in rosa con una storia clinica simile all’argentino, tra cui Renato Sanches, che ha dimostrato di essere addirittura più fragile dell’ex Juventus.

Un mistero resta anche quale potrà essere il suo futuro, viste le clausole presenti sul suo contratto, che potrebbero consentire un trasferimento all’estero per soli 20 milioni di euro. A spiazzare i tifosi romanisti però sono le parole in diretta del del Pampa Sosa, che ha parlato così dell’argentino.

Dybala al posto di Messi: come cambia il futuro dell’argentino

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala alla Roma? Il campione del mondo argentino potrebbe lasciare la capitale per soli 12 milioni in Italia, e per 20 milioni per i club esteri. Questo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi, anche se, almeno finora non si è ancora parlato di una possibile pretendente.

La società però ha ancora la possibilità di eliminare le suddette clausole, rinnovando il contratto de La Joya, con annesso aumento di stipendio. Nel frattempo però a parlare di Dybala è l’ex calciatore azzurro Pampa Sosa, che ai microfoni di TvPlay ha detto la sua riguardo il futuro dell’ex Juventus nella seleccion argentina, nella quale a detta sua dovrà portare sulle spalle la pesante eredità di Leo Messi, ecco le sue parole:

“Dybala? Bisogna un po’ capire questi ultimi infortuni che, secondo me, non lasciano tranquilli sia lo stesso giocatore che la società. Si stanno ripetendo un po’ troppo spesso questi infortuni. Dybala è un giocatore straordinario, nell’Argentina non è titolare perché c’è Messi. Quando Messi non ci sarà, Dybala, anche per pochi anni, prenderà il suo posto. Dybala può ancora dare tanto”.