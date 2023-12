Esonero e minaccia bianconera: allarme Mourinho

Esonero e minaccia bianconera, il futuro di José Mourinho rischia di essere lontano dalla capitale già dal prossimo anno: la situazione

Siamo alla vigilia della partita di campionato tra Roma e Bologna, e la squadra di José Mourinho viene da una “inutile” partita contro lo Sheriff Tiraspol di Europa League che ha dato comunque motivo per sorridere all’allenatore portoghese. Una prestazione solida e soprattutto convincente, complice anche l’atteggiamento tattico degli avversari, che poche volte hanno provato ad affondare, tenendo un atteggiamento passivo per gran parte dei novanta minuti.

Buone risposte ci sono state anche dai ragazzi della primavera, che hanno saputo cogliere l’occasione per mettersi in mostra, e magari avere la possibilità di collezionare qualche gettone in più anche in campionato.

Nonostante la Roma sia in corsa ancora per tutti gli obbiettivi però non si può non parlare di José Mourinho e del suo futuro, essendo questo l’ultimo anno del suo contratto con il club. Nel corso delle ultime partite la Curva Sud, cuore pulsante del tifo romanista si è già espressa sulla questione rinnovo con lo slogan Mourinho a vita, e viste le recenti notizie che cominciano a circolare i tifosi giallorossi non si sentiranno certamente rassicurati.

Esonero e possibile futuro in bianconero: tifosi in ansia per Mourinho

Il nome di José Mourinho viene accostato spesso a tantissimi club in Europa e oltre. Lo Special One si è ‘promesso’ all’Arabia, ammettendo in prima persona che in futuro lavorerà certamente nella Saudi Pro League.

Lo Special One però non ha specificato quanto prossimo possa essere quel futuro, e questo fa ben sperare i supporter romanisti, anche se le continue notizie sull’interesse di Real Madrid, Psg e Newcastle lascia la porta aperta a possibili scenari a sorpresa.

Attualmente i maggiori dubbi vengono proprio dal Newcastle, almeno secondo quanto riporta FootballInsider infatti l’attuale manager dei Magpies gode dell’appoggio incondizionato della tifoseria, che però potrebbe vedere ancora più di buon occhio l’ingaggio dello Special One.

Dal lato della fiducia societaria però lo scenario è completamente diverso, il settimo posto e l’uscita dall’Europa a portato il club ad interrogarsi sul futuro di Eddie Howe, che a questo punto potrebbe davvero lasciare alla fine della stagione, se non addirittura prima. Questo potrebbe portare la società ad accelerare le ricerche per un nuovo manager, tentando il colpo José Mourinho, anche se resta ancora uno scenario del tutto ipotetico.