La Roma ha scelto l’erede di Rui Patricio: sostituto choc

La Roma pare aver già scelto chi sarà a difendere i pali dopo l’addio di Rui Patricio a fine stagione: ecco il nome a sorpresa

Negli ultimi anni l’affidabilità di Rui Patricio è decisamente calata, e sia l’allenatore che i tifosi se ne sono ormai resi conto. Nel suo primo anno nella capitale il portiere portoghese si era distinto per sicurezza ed esperienza, caratteristiche che lo hanno reso uno dei migliori nel percorso che ha portato la squadra al successo in Conference League, prima coppa europea conquistata al primo anno della gestione Friedkin.

Purtroppo però l’ex Wolverhampton già lo scorso anno non si è dimostrato all’altezza di quanto visto durante la prima stagione in giallorosso. Proprio per questo Tiago Pinto, tra i vari nomi sul suo taccuino ha dovuto aggiungere anche quelli di diversi portieri, tra cui anche alcune conoscenze della nostra Serie A.

Si è parlato molto di Falcone e Di Gregorio, con quest’ultimo che sembrava potesse essere tra i favoriti come erede di Rui Patricio, tuttavia le ultime settimane potrebbero aver ribaltato tutto, con un nome a sorpresa che ha lasciato i tifosi di stucco.

Erede di Rui Patricio: la Roma ha scelto

Da quando le prestazioni di Rui Patricio sono calate la Roma si è vista costretta a dover cominciare a pensare ad un possibile erede che possa essere all’altezza della prima stagione nella capitale del portoghese. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi ci sono sempre quelli di Falcone e Di Gregorio, essendo una destinazione gradita ad entrambi.

Tuttavia il nome a sorpresa che potrebbe difendere i pali il prossimo anno potrebbe essere addirittura quello di Mile Svilar. L’estremo difensore ex Benfica forse potrebbe non entusiasmare la piazza, tuttavia il percorso in Europa League pare aver fatto cambiare idea alla Roma e a Mourinho, che ha decisamente più fiducia in lui dopo i tanti cleen sheet e la serie di buone prestazioni consecutive fatte registrare dal portiere croato.

Questo secondo quanto riporta Sportitalia.it, che evidenzia l’ottimo processo di crescita che vede protagonista appunto Svilar, questa potrebbe essere un’ipotesi molto concreta, facendo così fuori i suoi “rivali” Falcone e di Gregorio alla corsa per il posto di nuovo estremo difensore giallorosso.