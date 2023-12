L’ex Roma umilia il Siviglia: l’ha pagata a caro prezzo

L’ex Roma umilia il Siviglia e a farne le spese è proprio l’allenatore dei biancorossi, visto che il gol costa il posto in panchina

I campionati non sono neanche cominciati, eppure tantissimi allenatori stanno già rischiando il posto. In Serie A preoccupa il futuro anche dei manager delle squadre di big, tra le quali c’è già chi è arrivata alla drastica decisione. Stiamo parlando del Napoli dell’ormai ex Rudi Garcia, partito con l’obbligo di dover difendere il tricolore, e ritrovatosi a doversi preoccupare di concludere il campionato tra le prime quattro.

E così il francese ha salutato dopo pochi mesi dall’inizio di questa nuova avventura in favore del grande ex Walter Mazzarri, che ha accettato un ruolo da traghettatore, e a giugno i partenopei dovrebbero cercare un accordo con Tudor, anche se ancora non ci sarebbero ufficialità riguardo questa scelta.

In Serie A rischia anche Pioli, che al momento è fuori dalla Champions e con pochi punti di vantaggio proprio sulla Roma e sul Napoli, mentre in Europa un altro grande club ha deciso di esonerare l’allenatore a causa degli scarsi risultati conquistati finora.

L’ex Roma condanna il Siviglia ed il suo allenatore

Aria di addio tra allenatori e club anche fuori dall’Italia, in particolare in Spagna, dove il Siviglia ha deciso di esonerare l’ormai ex allenatore Diego Alonso. In campionato gli andalusi sono al sedicesimo posto, a pari punti con il Cadice al terz’ultimo posto che significherebbe retrocessione.

Anche in Europa i biancorossi hanno faticato e non poco, uscendo dal girone e non riuscendo a qualificarsi neanche come terza ai sedicesimi di Europa League. Questi pessimi risultati hanno portato la società a prendere una drastica decisione, quella di separarsi dal tecnico uruguaiano, ecco il comunicato della società, che con queste parole chiude così il rapporto lavorativo con Diego Alonso dopo il gol di Bprja Mayoral che ha definitivamente condannato il tecnico.

Il Siviglia FC comunica di aver esonerato Diego Alonso dalla panchina dei biancorossi. Il club ringrazia l’allenatore uruguaiano per le sue prestazioni e augura buona fortuna per il futuro.