Roma, tegola Aouar: UFFICIALE l’esito degli esami

Roma, è arrivata la diagnosi ufficiale sulle condizioni di Aouar. Il centrocampista franco-algerino aveva lasciato il campo nel corso del primo tempo della sfida contro lo Sheriff.

Reduce dal successo ottenuto in Europa League contro lo Sheriff, la Roma di José Mourinho è partita alla volta di Bologna in vista del match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Un appuntamento molto importante che, classifica alla mano, rappresenta un vero e proprio spareggio dal profumo d’Europa.

In occasione della sfida contro i felsinei, però, Mourinho dovrà far fronte ad un’altra defezione. Uscito anzitempo giovedì contro lo Sheriff, Aouar aveva accusato un fastidio all’adduttore sinistro sul quale aveva posto l’accento anche lo Special One nelle interviste post partita. Dopo aver provato in tempi e in modi diversi a restare in campo, l’ex Lione è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto rappresentano una vera e propria sentenza.

Roma, infortunio Aouar: UFFICIALE, lesione all’adduttore sinistro

“Lesione all’adduttore sinistro”. La diagnosi è impietosa. Aouar salterà dunque i prossimi impegni ufficiali della Roma, rientrando direttamente il prossimo anno. Una vera e propria tegola per la Roma, che perde per l’ennesima volta in stagione l’ex centrocampista del Lione.

Protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, monopolizzato da svariati infortuni, Aouar era stato riproposto titolare contro lo Sheriff. Dopo una mezz’ora incoraggiante, il franco algerino aveva accusato i primi problemi all’adduttore. Ragion per cui José Mourinho aveva deciso di richiamarlo in panchina. La diagnosi dell’esame a cui è stato sottoposto Aouar non ammette repliche. La Roma perde il suo centrocampista in vista del filotto di gare consecutive che sanciranno la reale dimensione della compagine giallorossa in campionato.