Serie A, match posticipato: adesso è UFFICIALE

Il fischio d’inizio dell’incontro di Serie A è stato posticipato. I motivi della scelta: la decisione è UFFICIALE.

Quella che sta per entrare nel vivo è una giornata di Serie A molto importante, che potrebbe delineare con maggiore chiarezza la fisionomia della classifica. Dopo la vittoria ottenuta dal Lecce contro il Frosinone, fari puntati al Maradona per l’inizio di Napoli-Cagliari.

Inizialmente in programma alle 18, il fischio d’inizio del match tra la compagine di Mazzarri e quella di Claudio Ranieri è stato posticipato alle 18.30. Qualche ora fa, infatti, a causa del forte evento imperversato sulla città, si sono resi necessari ulteriori controlli relativi alla copertura dell’impianto. Il check è avvenuto per permettere tutte le verifiche necessarie. Dopo l’ok definitivo, si è deciso di posticipare l’inizio della gara alle 18.30 in maniera tale da garantire con tranquillità l’accesso ai tifosi. Arrivata anche l’ufficialità proprio in questi istanti.

Dopo la convincente vittoria contro il Braga valsa l’accesso agli ottavi di Champions, il Napoli di Walter Mazzarri è atteso dal confronto con i rossoblu. La compagine di Ranieri grazie al preziosissimo successo in rimonta ottenuto lunedì contro il Sassuolo ha incamerato tre punti importanti per muovere la propria classifica. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo la gara del Maradona potrà riservare delle sorprese.