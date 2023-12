Si rifiutano di giocare: sconfitta a tavolino UFFICIALE, corsa al quarto posto stravolta

Si rifiutano di giocare: la sconfitta arriva a tavolino e la corsa al quarto posto che vale i playoff viene completamente stravolta. Ecco la decisione del giudice sportivo

Sconfitta a tavolino perché non se la sono sentita di tornare in campo, nonostante l’arbitro ritenesse che c’erano le condizioni per continuare il match. Fa discutere in Eccellenza campana la decisione del giudice sportivo che ha inflitto la perdita della gara alla Virtus Avellino Santo Stefano. Ma andiamo a vedere cos’è successo.

Il match contro il Sant’Antonio Abate era stato sospeso al 43′ del primo tempo perché – così come hanno raccontato allora i padroni di casa sul proprio profilo ufficiale su Facebook – i tifosi della squadra ospite avevano iniziato a lanciare dei petardi verso il settore di casa e poi invadere l’area in questione. Una rissa che poi era scoppiata anche in campo e che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine che erano riusciti a riportare tutto alla calma. Questo non è bastato, però, agli avellinesi, per stare sereni e quindi si era rifiutati di tornare in campo. Da qui la decisione del giudice sportivo.

Ufficiale la decisione del giudice sportivo

Temendo per l’incolumità dei propri familiari e di alcuni bambini che erano in tribuna e che hanno assistito alla scena, la Virtus Avellino era convinta che anche non scendendo in campo per riprendere il match forse, il buon senso, avrebbe portato ad una decisione diversa. Invece tutt’altro.

“Per tale motivo, il giudice sportivo constatato la possibilità di riprendere l’incontro in quanto vi erano tutte le condizioni, ha deciso di infliggere alla squadra di casa, la Virtus Avellino Santo Stefano la sconfitta a tavolino per 3-0″. Finita qui, no: c’è anche un punto di penalizzazione.

E per gli ospiti? Il Giudice Sportivo ha imposto la sanzione delle prossime tre gare interne a porte chiuse (con effetto immediato). Una decisione che stravolge la corsa al quarto posto in classifica, quello che vale i playoff.