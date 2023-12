Bologna-Roma, fallo netto su Belotti: “Manca l’espulsione”

Bologna-Roma, manca un’espulsione tra le fila del Bologna. La sentenza in diretta è stata chiarissima, ecco cosa è successo.

Gara nervosa e ricca di eventi quella attualmente in corso a Bologna, tra i felsinei di Thiago Motta e i giallorossi di Mourinho, ambedue nel pieno di una lotta europea che permette ad ambedue le realtà di poter ambire ad un piazzamento tra le prime quattro del campionato. Non sarà certamente compito semplice per entrambe le squadre nel corso di questo campionato, alla luce della fitta ed evidente densità caratterizzante la regione di classifica che consentirebbe di poter accedere alla massima competizione UEFA a livello continentale.

Gli eventi del primo tempo sono stati numerosi e hanno visto i padroni di casa andare in vantaggio per uno a zero, bissando poi il vantaggio su Mancini e colleghi nei primi minuti di un secondo tempo che ha restituito nuovamente consapevolezza nei grandi mezzi e nel grande stato di forma degli uomini di Thiago Motta. Da segnalare, però, è un contestato episodio arbitrale che non poca importanza avrebbe potuto avere ai fini dell’evoluzione del canovaccio del match.

Bologna-Roma, manca un’espulsione per Beukema

Ci riferiamo al contrasto di gioco tra il difensore del Bologna, Beukema, in occasione della verticalizzazione di Pellegrini su Belotti che ha portato ad uno scontro tra i due giocatori interessati. Il difendente felsineo era già ammonito e, stando a quanto detto in diretta dall’esperto arbitrale Dazn Luca Marelli, avrebbe meritato la seconda ammonizione, per un fallo definito come evidente.

Pleonastico il dire che l’evento non ha lasciato indifferente Mourinho, prontamente lamentatosi per quanto accaduto, rivolgendosi dapprima al quarto uomo e poi allo stesso Thiago Motta, che poco dopo l’evento ha sostituito il proprio giocatore. Proprio all’allenatore del Bologna si è rivolto lo Special One, ‘denunciando’ la consequenzialità della scelta tattica di Motta con l’accaduto in questione, ovviamente smentita dal mister avversario.