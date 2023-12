Bologna-Roma, pazienza finita: i tifosi lo hanno fischiato

Bologna-Roma, i tifosi giallorossi hanno esaurito la pazienza. Il calciatore è stato accompagnato dai fischi al momento del cambio al Dall’Ara.

La Roma esce sconfitta per 2-0 dallo stadio Dall’Ara, casa del Bologna. La formazione emiliana, guidata dalla rivelazione Thiago Motta, consolida il quarto posto in solitaria in classifica. I giallorossi, autori di una prova troppo anonima, scivolano invece alla settima piazza della Serie A, prima di una serie di quattro big match molto delicati per la squadra guidata in panchina da José Mourinho. Mentre il tecnico portoghese si è sbottonato clamorosamente sull’ipotesi di rinnovo con la Roma, i tifosi giallorossi al Dall’Ara hanno scelto di schierarsi nel momento del cambio di uno dei protagonisti nella squadra allenata dallo Special One.

La Roma dice addio al quarto posto in classifica, dopo la deludente prestazione del Dall’Ara. Il Bologna conquista i tre punti grazie al 2-0 rifilato alla squadra giallorossa, apparsa troppo statica ed anonima in campo. La formazione emiliana è una delle rivelazioni assolute della Serie A fin qui, e lo testimonia la quarta piazza occupata in solitaria in classifica. Con un gol per tempo i felsinei hanno conquistato l’intera posta in palio, dando l’impressione per ampi tratti di gara di essere in controllo assoluto della partita. La reazione dei giallorossi è stata minima dopo lo svantaggio ed i cambi non sono serviti a migliorare la situazione.

Bologna-Roma, i tifosi giallorossi si schierano: fischi per Pellegrini al momento del cambio

Emblematico il caso che ha coinvolto Renato Sanches, il centrocampista portoghese è stato lanciato ad inizio secondo tempo da José Mourinho. Poi il connazionale dell’ex PSG lo ha richiamato in panchina dopo appena 18 minuti, circostanza che ha portato lo stesso Mou a chiedere scusa al calciatore.

A meno di dieci minuti dal novantesimo poi il tecnico della Roma si è giocato le sue ultime carte dalla panchina. Al minuto 82° il portoghese ha gettato nella mischia Pisilli e Celik, al posto di Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista e capitano giallorosso è stato accompagnato dai fischi dei propri tifosi al Dall’Ara nel momento della sostituzione. I fischi sono piovuti dal settore ospiti del Dall’Ara, coinvolgendo la parte superiore dello spicchio occupato dai tifosi giallorossi.