Mourinho l’ha detto: annuncio bomba sul rinnovo con la Roma

La Roma esce sconfitta dal Dall’Ara, dove il Bologna ha avuto la meglio sui giallorossi per 2-0. Prestazione anonima per la squadra di José Mourinho, che a fine gara ha così commentato la gara.

Brutto passo falso per la Roma di José Mourinho, che cade per 2 reti a 0 in casa del Bologna di Thiago Motta. Prestazione troppo anonima per i giallorossi, che dicono addio al quarto posto in Serie A. A fine gara il tecnico portoghese ha commentato la prestazione dei suoi, con un netto riferimento al cambio di Renato Sanches e non solo. Lo Special One ha rotto completamente gli indugi rilanciando il suo futuro a Roma anche dopo la scadenza attuale del contratto.

Le parole del tecnico portoghese dopo la brutta sconfitta: “Mi sono dimenticato prima della partita, lo faccio ora, voglio abbracciare tutta la famiglia di Sinisa. Voglio chiedere scusa pubblicamente a Renato Sanches. In carriera mi è successo solo 3-4 volte, è dura per un calciatore ma anche per un allenatore. Senza Paulo la classe non c’è e senza Romelu la fisicità non c’è. Senza loro due io sapevo che sarebbe stata dura per noi. Ho sentito che la gente in campo voleva fare meglio e dare di più. Non abbiamo avuto problemi dal punto di vista tattico ma molta difficoltà dal punto di vista fisico. Loro hanno intensità, noi non abbiamo gente di quella gamba. Cristante ha fisicità, ma la partita è diventata troppo difficile.”

Bologna-Roma, Mourinho allo scoperto: dal rinnovo alle scuse a Renato Sanches

“La fisicità di gente come Moro, Ferguson, Ndoye è stata dura per questa squadra. Non volevo dirlo ma lo dico a te, io voglio continuare nella Roma, voglio continuare. Ma per continuare con la Roma dobbiamo lavorare bene con Financial Fair Play. Voglio continuare e sono disponibile di continuare in modo diverso.”

La squadra ha qualità sufficiente per lottare come abbiamo lottato in queste stagioni. Non ho parlato con la società di questo, sei tu il primo a cui dico questo qua. Parlare dell’arbitro dopo questa partita è dura, differenza di criterio nei gialli è dura, un secondo giallo al centrale loro sembrava ovvio, poi Thiago lo ha cambiato, ma non voglio criticare. Abbiamo giocato a un livello basso, i tifosi possono essere poco innamorati dopo questa partita eppure i tifosi sono qui, quanti soldi hanno speso per stare qua? Sono tifosi unici, sarebbe dura una separazione. Se la separazione deve succedere, non sarà mai per colpa mia. “