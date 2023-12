Bologna-Roma, sostituzione choc Mourinho: in campo meno di 20 minuti

Bologna-Roma, sostituzione e bocciatura choc Mourinho: non ci crede nemmeno lui. Ecco cosa è successo.

Gara difficile, nervosa e ricca di eventi quella tra Bologna e Roma, assumente un significato non poco importante soprattutto ai fini di una classifica che, pur restando corta, sembra destinata a risentire non poco dei risultati che potrebbero arrivare dall’insieme ravvicinato quanto delicatissimo di impegni che attende gli uomini di Mourinho.

Il tour de force iniziava in realtà già la scorsa settimana, con l’incrocio con la Fiorentina terminato sul pareggio di 1 a 1 al termine di una partita episodica. Tra le tante situazioni, però, va segnalata la delicata vicenda relativa alla sostituzione di Renato Sanches, entrato in campo al 45esimo minuto per provare a dare una mano alla propria squadra, in quel momento sotto di una rete. Una serie di scelte e atteggiamenti non proprio felici hanno portato però Mourinho a optare per la sostituzione già prima del 70esimo. Poco meno di 20 minuti, dunque, per il portoghese, uscito dal campo incredulo e scuro in volto, andando in panchina evitando lo sguardo del mister e dei compagni di squadra.