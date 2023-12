Bologna-Roma, probabili formazioni: Mourinho cambia ancora

Probabili formazioni Bologna-Roma, Mourinho dovrà fare i conti con le assenze in attacco: ecco le possibili scelte dei due allenatori

È il giorno della sfida tra Bologna e Roma, in programma allo Stadio Renato Dall’Ara alle 18. José Mourinho arriva a questa sfida con diversi assenti, soprattutto in attacco, con il forfait di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’argentino è ancora alle prese con un infortunio che rischia di fargli saltare diverse partite, mettendo nei guai l’allenatore portoghese.

Diverso è il discorso per l’ex Chelsea e Inter Lukaku, che dovrà scontare l’espulsione diretta rimediata nella gara contro la Fiorentina. Il pareggio contro la Viola condanna la Roma a dover fare di tutto pur di centrare i tre punti, in modo tale da rimanere in scia del Napoli che ieri è riuscito ad ottenere la vittoria contro il Cagliari di Ranieri.

Lo Special One dunque deve mischiare le carte in attacco, mentre dall’altra parte Thiago Motta si trova in una situazione decisamente più agevole, potendo contare su praticamente tutti i suoi titolari.

Probabili formazioni Bologna-Roma: Mourinho con gli attaccanti contati

Una sfida delicatissima quella di oggi per la Roma, che dopo la vittoria del Napoli di ieri torna momentaneamente al quinto posto, costretta dunque a cercare la vittoria per mantenere le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

José Mourinho ha gli uomini contati, in particolare in attacco, dove mancheranno sia Dybala che Lukaku ed Azmoun, quasi certa dunque la presenza del Gallo Belotti dal primo minuto, che sarà affiancato da Stephan El Shaarawy. I dubbi potrebbero esserci solo sulla fascia destra, dove Kristensen per ora appare favorito su Karsdorp e Celik.

Dall’altra parte invece Thiago Motta ha praticamente tutti i titolari a disposizione, e potrà contare sulla coppia Saelemaekers e Zirkzee, la coppia che sta sorprendendo tutti ormai da inizio stagione, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match delle 18:00.

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Motta

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho