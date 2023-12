Bologna-Roma, scontri fuori allo stadio prima della gara

Bologna-Roma, momenti di tensione fuori allo stadio prima del fischio di inizio. Ecco cosa è successo, gli ultimi aggiornamenti.

A pochi giorni di distanza dalla conclusione del girone di Europa League, la Roma è chiamata in questi minuti all’ennesimo e delicato impegno della stagione, catalizzatore di un ciclo di gare a dir poco importanti e destinato ad avere un potenziale peso sulle sentenze di fine anno e i piazzamenti di questo campionato.

Certo, c’è ancora tanta strada da percorrere e non saranno unicamente le prossime gare a rappresentare l’unica discriminante di questa stagione, al netto della grande importanza che le gare contro tante competitors per la Champions potrebbe prossimamente avere. In attesa degli incroci con Napoli. Juventus, Atalanta e Milan, la Roma è nel pomeriggio odierno attesa dalla delicata trasferta del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta, rappresentante ad oggi un vero e proprio scontro diretto contro una realtà che ha fin qui dimostrato di essere una potenziale outsiders di questo percorso in Serie A.

Bologna-Roma, scontri fuori al Dall’Ara: ecco cosa è successo

Al di là del momentaneo sorpasso di Fiorentina e Napoli con le vittorie arrivate in questi giorni, Bologna-Roma sta rappresentando una gara tra due squadra attualmente a pari punti e intenzionate a lottare per un posto europeo. I giallorossi, ovviamente, hanno pretese ben più concrete e consapevoli rispetto alla Champions e sanno bene del grande valore sottinteso ai 90 minuti della trasferta felsinea attualmente in corso.

Al di là delle situazioni di campo e di un nervosismo e una rudezza che ha contraddistinto la partita sin dai primi minuti di gioco, vanno segnalati alcuni spiacevoli fatti verificatisi poco prima del match, all’esterno del Dall’Ara. Qualche ora prima delle 18, infatti, fuori al Dall’Ara ci sono stati degli scontri tra i tifosi della Roma e le Forze dell’Ordine.