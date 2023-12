Calciomercato Roma, addio a gennaio e derby con la Lazio

Calciomercato Roma, la società ha deciso che a gennaio si separerà dal calciatore e parte il derby tra giallorossi e biancazzurri

È il giorno della sfida tra Bologna e Roma, in programma allo Stadio Renato Dall’Ara alle 18. José Mourinho arriva a questa sfida con diversi assenti, soprattutto in attacco, con il forfait di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’argentino è ancora alle prese con un infortunio che rischia di fargli saltare diverse partite, mettendo nei guai l’allenatore portoghese.

Dopo i risultati di ieri per la Roma c’è ancora di più l’obbligo di centrare i tre punti, per poter così scavalcare di nuovo il Napoli, uscito vittorioso dal match casalingo contro il Cagliari. Grazie a questa vittoria gli uomini di Mazzarri tornano momentaneamente al quarto posto, scavalcando proprio la Roma, che però oggi ha la possibilità di rimettere tutto come prima.

Per assicurarsi un posto in Champions il mercato potrebbe giocare ancora una volta un ruolo decisivo, con Tiago Pinto che continua a seguire diversi calciatori, per alcuni dei quali potrebbe esserci un affondo proprio durante la finestra invernale.

Calciomercato Roma, sarà addio a gennaio: derby Roma-Lazio per il calciatore

Il mercato deve ancora ufficialmente iniziare, eppure per Tiago Pinto sembra non esser mai veramente finito. Il portoghese ha continuato a lavorare senza sosta per cercare le possibili migliori occasioni sia per gennaio che per giugno, continuando a seguire diversi calciatori, tra i quali spiccano i nomi di alcuni calciatori dal campionato inglese.

Uno di Loro e Wilfried Gnonto, giovane talento classe 2003 in forza al Leeds. Gnonto già in estate avrebbe voluto lasciare il Leeds a causa della retrocessione, tuttavia alla fine nessuna delle pretendenti ha fatto il passo decisivo per chiudere l’affare.

Secondo quanto riporta FootballInsider la situazione del futuro dell’attaccante italiano potrebbe presto cambiare. La società inglese sembra essersi convinta a lasciarlo partire già nella prossima finestra di calciomercato, e sempre secondo quanto riportato su di lui ci sarebbe l’interesse di vari club italiani, tra i quali c’è anche la Lazio, e di Premier League.

Tra le varie società interessate come segnalato in passato c’è anche la Roma, con Tiago Pinto che già da diverso tempo sta tenendo sotto controllo la situazione legata al futuro del ragazzo, e che potrebbe provare ad inserirsi in una trattativa che però appare molto complicata viste le limitate risorse economiche a sua disposizione. Anche perché in questo momento la priorità è quella di trovare prima di tutto un difensore centrale.