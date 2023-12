Ennesimo infortunio: il big match con la Roma è a rischio

Infortunio ufficiale e sostituzione immediata: si teme un lungo stop per il calciatore che rischia di saltare anche la Roma

La Roma si appresta a scendere oggi in campo contro il Bologna di Thiago Motta per cercare di consolidare un posto in Champions League. I giallorossi saranno davanti nelle prossime giornate ad un vero e proprio tour de force, durante il quale dovranno affrontare Napoli Juventus e Atalanta.

A seguito di queste partite non solo ci sarà la fine del girone di andata, ma molto probabilmente conosceremo meglio il futuro di questa squadra, e se possa davvero dire la sua fino alla fine per un posto in Champions League.

Dal fronte infortuni arrivano buone notizie per Mourinho, che in uno di questi scontri diretti vedrà uno degli avversari perdere uno dei loro migliori uomini a causa di un infortunio che rischia di lasciarlo fuori per diverse settimane.

La Roma dunque nel prossimo mese dovrà affrontare diversi scontri diretti contro Napoli Juventus e Atalanta, intervallati dalla sfida contro la Cremonese di Coppa Italia. A seguito di questi match inizierà la seconda metà del campionato, e la squadra di José Mourinho dovrà ripartire e cercare di rimanere in scia del quarto posto.

In programma il 14 gennaio c’è anche la partita di ritorno con il Milan a Milano, con i rossoneri che in vista di quella sfida rischiano di perdere uno dei loro uomini migliori a centrocampo.

Stiamo parlando di Tommaso Pobega, il centrocampista classe 1999 è stato costretto al cambio durante il match di oggi tra Milan e Monza. Il calciatore dovrà sottoporsi agli esami di rito, dalla quale si potrà capire l’entità dell’infortunio, ma soprattutto quante partite dovrà saltare. Tra un mese c’è la Roma, e almeno la prima impressione è che il calciatore rischi di saltare la gara contro i giallorossi, ma solo gli esami strumentali sapranno darne la certezza.