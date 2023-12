Lascia gratis il suo club, colpo show: così Mou riabbraccia il suo pupillo

Dall’Inghilterra trapelano aggiornamenti importanti sulla volontà del calciatore. L’intreccio potrebbe arridere al suo pupillo: ecco i dettagli.

Non si prospetta una sessione di calciomercato invernale travolgente per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, però, devono per forza di cosa puntellare quei reparti che in questo primo scorcio di stagione hanno evidenziato le maggiori lacune. Non tanto in termini tecnici quanto (soprattutto) dal punto di vista numerico.

A tal fine, un focus sulla difesa è problematicamente inevitabile. La prolungata assenza di Smalling ha infatti privato la Roma di uno dei suoi calciatori più impattanti. Protagonista dentro e fuori dal campo, il centrale inglese dovrebbe ritornare a pieno regime soltanto all’inizio del 2023, salvo nuove complicazioni. Ad ogni modo l’acquisto di un nuovo centrale in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione dello Special One diventa di fondamentale importanza. Da Solet a Kiwior passando per Sarr e Chalobah: i profili finiti nel dossier di Tiago Pinto di sicuro non mancano. La Premier League potrebbe diventare nuovamente un canale privilegiato per le prossime mosse della Roma.

Varane non rinnova con lo United: nuova tentazione per Mourinho?

Milita in Premier League ma (al momento) non è finito nei radar della Roma Raphael Varane. Il difensore francese, come trapelato dall’Inghilterra nei giorni scorsi, è legato al Manchester United da un contratto in scadenza quest’estate con eventuale opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Per adesso, però, non si sono create le premesse per imbastire una trattativa per il prolungamento. Anzi. Ormai finito ai margini della rosa, l’ex centrale del Real Madrid è considerato un ripiego da ten Hag, che sta preferendo adottare altri tipi di soluzioni. Accostato a diversi club sauditi, Varane non è comunque intenzionato a lasciare i Red Devils nella sessione invernale di calciomercato. A riferirlo è Football Insider.

Ragion per cui, a bocce ferme, non è escluso che il centrale transalpino lasci il club inglese a costo zero. A quel punto la sua candidatura potrebbe ritornare prepotentemente in auge anche le big di Serie A. Inter, Juventus, Milan e Roma sono a caccia di un difensore importante. E chissà che il rapporto che lega Varane a Mourinho non possa alla fine fare la differenza. Del resto, le chances di una permanenza dello Special One all’ombra della Capitale sono in drastica ascesa. Suggestione? Probabilmente sì, per adesso. Staremo a vedere, però, se questa traccia potrà assumere una traiettoria ben precisa.