Mourinho è un martello silenzioso: il gesto prima di Bologna-Roma

Il gesto di Mourinho durante il riscaldamento non è affatto passato inosservato. Ecco cosa ha fatto l’allenatore della Roma poco prima dell’inizio della sfida con il Bologna.

Una gara da non fallire per la Roma di José Mourinho. Quella contro il Bologna ha tutta l’aria di essere un autentico spartiacque per la compagine giallorossa. Belotti e compagni se la vedranno con i felsinei in uno spareggio dal sapore d’Europa.

Chi vince, infatti, si porterà al quarto posto, dando uno spallata importante all’avversario in vista della corsa Champions. Consapevole dell’importanza della gara, il tecnico della Roma José Mourinho ha seguito il riscaldamento dei suoi ragazzi a bordo campo, in prossimità della sua area tecnica. Pur non parlando con i suoi calciatori, l’allenatore portoghese ha voluto manifestare la sua vicinanza anche nel pre-gara. Incerottata a causa dei numerosi infortuni e priva degli squalificati Zalewski e Lukaku, la Roma vuole dare continuità al suo percorso. Pur tra mille difficoltà di formazione, i giallorossi si presentano al Dall’Ara con la volontà di lanciare un altro messaggio importante alla concorrenza.