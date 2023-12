“Mourinho stai buono”: alta tensione a bordo campo

Bologna-Roma, ‘scintille’ Mourinho-Thiago Motta a bordocampo. La ricostruzione parla chiaro, ecco cosa è successo.

Gara infuocata e ricca di adrenalina quella attualmente in corso al Dall’Ara tra il Bologna e la Roma, attualmente a quota 26 punti e consapevoli del grande valore sottinteso alla sfida odierna, assumente un significato tutt’altro che trascurabile ai fini della corsa europea e della ricerca di un posto in Champions che, soprattutto nella Capitale, rappresenta un grande obiettivo per la società.

Dopo le vittorie di Fiorentina e Napoli, infatti, sia la compagine di Motta che quella di Mourinho si vedono costrette a inseguire l’obiettivo della vittoria per ripristinare l’approdo momentaneo tra le prime quattro, continuando a inseguire un piazzamento nobile ma di difficile realizzazione, alla luce della grande densità in questa regione di classifica, alla quale continuano ambire numerose realtà della nostra Serie A.

Bologna-Roma, scintille Thiago Motta-Mourinho: ecco cosa è successo

Il primo tempo, comunque, si è distinto per una serie massiccia di eventi, certamente riassumibile anche nei numerosi contatti e in un nervosismo percepito sin dal primo minuto da entrambe le parti. Una gestione, dunque, non semplicissima per l’arbitro Guida, che ha ammonito Llorente per protese e Saelemaekers per simulazione in uno dei primissimi affondi felsinei.

Plurime, poi, le proteste da entrambe le parti per una serie di situazioni di gioco che hanno contraddistinto una prima parte di gara dalla quale è emersa la reciproca volontà di voler provare a fare la partita propria. Al di là di quanto accaduto in campo, va segnalato anche un evento che ha coinvolto i due allenatori in uno spezzone centrale del primo tempo.

Thiago Motta, infatti, ha chiesto a Mourinho di restare buono e calmo dopo aver palesato delle lamentele per la tendenza dei giocatori del Bologna a lasciarsi cadere troppo facilmente, ricercando troppo spesso il fallo. Una sorta di scintilla tra due allenatori contraddistinti da grande stima e amicizia, come emerso anche dalle immagini precedenti la gara.