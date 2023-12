Comunicati i possibili criteri per selezionare le squadre qualificate al Mondiale per Club. La Champions diventa fondamentale

Il Mondiale per Club è sempre stato una competizione ambita e particolarmente esclusiva e, in vista della prossima edizione, il Consiglio Fifa ha comunicato quale sarà il probabile criterio utilizzato per selezionare le qualificate.

Le qualificate, per quanto concerne il continente europeo, saranno dodici e, a quanto emerge dal comunicato, sarà la Champions League a rappresentare il il vero e proprio spartiacque tra i club partecipanti e gli esclusi.

Le escluse a propri e le possibili qualificate

Il Consiglio Fifa ha scelto di strutturare il ranking su alcuni parametri che lasciano poco spazio all’interpretazione: ciò che farà realmente la differenza, sarà il percorso in Champions delle varie candidate. Ciò, per forza di cose, esclude a prescindere tutte quelle formazioni che stanno lottando in competizioni europee che non siano la coppa dalle grandi orecchie. Scontato, in tal senso, specificare che squadre come Roma e tanto meno Fiorentina, saranno brutalmente escluse dalla corsa alla qualificazione. Un criterio destinato a vita breve, poiché, già dalla prossima edizione, pare che si tornerà al ranking Fifa per tutti.

Oltre all’esclusione automatica di chiunque non abbia partecipato in termini competitivi alle ultime Champions (Roma e Fiorentina), la Juventus di Max Allegri è costretta a puntare sulla disfatta delle altre italiane in corsa. Difatti, con 47 punti accumulati, i bianconeri sono a soltanto 6 punti di vantaggio dal Napoli di Mazzarri che, tra l’altro, potrebbe incrementare tale cifra grazie alla Champions in corso.

Da pochi istanti è arrivata anche la conferma ufficiale da parte della FIFA. Il Mondiale per club farà il suo debutto negli Stati Uniti il 15 giugno e terminerà il 13 luglio. La competizione sarà strutturata sulla base di 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni girone si qualificano agli ottavi, con i quali si segnerà l’inizio delle sfide ad eliminazione diretta, che saranno partite secche da dentro o fuori. Tra le italiane, l’Inter è già qualificata al Mondiale per club 2025. Juventus e Napoli, invece, si contenderanno invece uno dei posti UEFA rimasti vuoti.