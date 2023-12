Voti Bologna-Roma: fioccano i 4, c’è anche un 3

Voti Bologna-Roma, tante bocciature nella squadra di Mourinho dopo la trasferta felsinea contro Thiago Motta.

Tante difficoltà quelle incontrate dagli uomini di Mourinho nella gara contro il Bologna di Thiago Motta questo pomeriggio, nel corso di una partita assumente il significato di grande importanza ai fini del piazzamento in Champions e di una corsa europea che, ora come ora, vede i felsinei in una posizione nella quale in pochi, per non dire nessuno, avrebbe creduto fino a qualche tempo fa.

La gara è stata ricca di eventi, a partire dai tanti fischi e dal nervosismo che è emerso sin dal primo minuto in una partita contraddistinta anche da qualche indecisione arbitrale nonché dal gesto sorprendente di Mourinho di sostituire Renato Sanches dopo meno di venti minuti dal suo ingresso in campo, a causa di un atteggiamento molle e poco gradito al tecnico.

Bologna-Roma, fioccano le insufficienze: Renato Sanches out dopo 20 minuti

Poche, comunque, le note positive di una gara che permette di registrare tante insufficienze, come emerge chiaramente dal rotondo risultato, che ha visto Moro e colleghi imporsi per 2 a o grazie alla rete concretizzata nella prima frazione di gara da Moro e, a inizio secondo tempo, dall’autogol di Kristensen arrivato in modo sfortunato ma al termine dell’ennesima bella azione concretizzata dalla squadra di Thiago Motta.

All’interno di una partita infelice, costata attualmente un importante scivolone alla Roma in una classifica che resta comunque corta e ricca di margini di miglioramento, va segnalato l’importante ed evidente corpo di difficoltà emerse tra le fila giallorosse, dove fioccano le insufficienze per numerosi degli elementi scesi in campo.

Sprecone Belotti in una delle più nitide occasioni da gol sul 2-0 e troppo passivo e molle l’atteggiamento di tanti giocatori, surclassati da un punto di vista fisico più che tecnico-tattico da Zirkzee e colleghi. Questi, dunque, i voti assegnati dalla nostra redazione alla squadra per la prestazione odierna.

Rui Patricio 6, Mancini 5.5, Llorente 5.5, Ndicka 4.5, Kristensen 6, Cristante 4.5, Paredes4.5 , Pellegrini 5, Spinazzola 4, El Shaarawy 5, Belotti 5

Subentrati: Azmoun 6; Renato Sanches 3; Bove 5.5; Pisilli s.v; Celik s.v.