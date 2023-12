Bonucci alla Roma, la prima decisione è già arrivata: ecco cos’hanno detto i tifosi giallorossi su un possibile arrivo del difensore a Trigora

L’indiscrezione di mercato è uscita questa mattina. La Roma, come sappiamo, ha bisogno di un innesto dietro. E si è parlato, proprio in queste ore, di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Italia da parte di Leonardo Bonucci. L’ex Juventus, andato all’Union Berlino per chiudere la carriera – ha annunciato che a fine stagione lascerà il calcio – da più di un mese in Germania non sta trovando spazio. E starebbe pensando quindi a quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Italia.

Bonucci probabilmente vuole lasciare l’Union e la Roma potrebbe anche accoglierlo visti quelli che sono i problemi difensivi di Mourinho in questa stagione. Con Smalling del quale non si hanno notizie, e con Ndicka che tra poco partirà per la Coppa d’Africa. Insomma, sempre emergenza per il portoghese.

Bonucci alla Roma, i tifosi dicono di no

Ora, noi abbiamo deciso sul nostro canale Telegram di fare un sondaggio ai tifosi giallorossi: come vedrebbero un approdo in giallorosso dell’ex giocatore della Juventus. Bene, non hanno dubbi i fan che supportano, sempre, in ogni momento e in qualsiasi modo la squadra di Mourinho. Non lo vedrebbero in maniera positiva. Chissà, i motivi possono essere diversi.

In primis, ma questo è il meno importante senza dubbio, il suo passato in bianconero. Poi ci sarebbe, e questo è il fattore che ci appare davvero fondamentale, la questione relativa a quella che sarebbe una tenuta fisica del calciatore: i giallorossi hanno bisogno di un elemento forte fisicamente, che garantisce un certo status fisico e soprattutto che non abbia un percorso di infortuni che ne mettono a rischio la stagione. Insomma, in casa giallorossa, dentro i tifosi, c’è una convinzione: Bonucci non fa al caso della Roma.